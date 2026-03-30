"100만 닉스로 부족" 美 상장 후 더 높은 곳 노리는 SK하이닉스

쿠팡 이후 5년來 최대어 부상…100억 달러급 초대형 딜

美 투자자 유입·패시브 자금 확대…수급 개선으로 주가 상방 압력

기업가치 상승·배당·자사주까지…주주가치 제고 선순환 기대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 미국 증시 상장(ADR)을 추진하며 주주가치 제고를 위한 승부수를 던졌다. 글로벌 투자자 유입을 통한 수급 개선과 기업가치 재평가를 동시에 노린 전략이다. 기업가치 상승과 주주환원 확대까지 이어지는 선순환 구조 형성에 대한 기대가 커지고 있다.

◆수급 개선·기업가치 상승·주주환원…'선순환' 기대

30일 반도체업계와 증권가에서는 이번 ADR 상장을 두고 긍정적 효과에 무게를 두는 분위기가 확산되고 있다. 수급 개선과 기업가치 상승, 주주환원 확대 등으로 이어질 수 있다는 분석이 나온다.

'GTC 2026'에서 SK하이닉스 전시 부스를 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장 [사진=SK하이닉스]

ADR 상장은 해외 투자자, 특히 미국 투자자의 접근성을 높여 새로운 수요 기반을 형성하는 역할을 한다. 그동안 국내 증시에 상장된 한국 기업에 투자하기 어려웠던 글로벌 자금이 유입되면서 주가 상승 압력으로 작용할 수 있다는 평가다. 글로벌 패시브 자금까지 포함한 외국인 수급 확대가 본격화될 경우 주가의 구조적 상승 기반이 강화될 수 있다는 전망이다.

기업가치 재평가 측면에서도 긍정적이다. ADR 상장을 계기로 글로벌 투자 기준이 적용되면 SK하이닉스의 밸류에이션이 상향 조정되는 '리레이팅'이 본격화될 가능성이 크다. 특히 미국 시장에서 더 높은 멀티플이 형성될 경우 국내 본주 역시 이를 따라 재평가되는 구조가 형성되면서 주가 상승 여력이 확대될 것으로 예상된다.

지분 희석 부담이 제한적이라는 점도 긍정 요인으로 꼽힌다. KB증권과 미래에셋증권은 ADR 발행에 따른 희석 규모가 크지 않은 수준에 그칠 것으로 예상되며, 자금 유입 효과를 고려할 때 기존 주주가치 훼손 가능성은 낮다고 평가했다. 오히려 유입 자금의 활용 방식에 따라 주주가치가 추가적으로 확대될 가능성이 크다고 평가했다.

특히 ADR은 주주환원 확대와 연결될 가능성이 크다는 점에서 주목된다. 메리츠증권은 ADR을 단순한 상장이 아니라 주주가치를 높이기 위한 수단으로 봤다. 핵심은 낮게 평가받던 기업가치를 끌어올리는 데 있으며, 상장을 통해 확보한 자금이 배당이나 자사주 매입·소각으로 이어질 가능성이 크다는 설명이다.

또 메리츠증권은 ADR 추진 과정에서 자사주 매입·소각, 배당 확대 등 주주친화 정책이 선제적으로 제시될 가능성이 높고, 이는 상장 이전부터 주가 상승 요인으로 작용할 수 있다고 봤다. 지주사 SK스퀘어의 지분율 유지 과정에서도 추가적인 주주환원 정책이 병행될 수 있어 전반적으로 주주에게 유리한 구조가 형성될 것이라는 평가다.

곽노정 SK하이닉스 사장은 지난 25일 주주총회에서 "세계 최대 주식 시장이자 글로벌 반도체 기업들이 상장된 미국 시장에서 우리 회사의 기업 가치를 재평가받기 위한 노력의 일환"이라고 설명했다.

반도체업계 관계자는 "이번 상장 추진은 주주가치 측면에서도 단기적인 배당이나 자사주 정책뿐 아니라 주가 상승을 통한 가치 제고를 함께 고려한 흐름"이라며 "실제로 최근 주가 상승 자체가 이미 상당한 주주환원 효과를 낸 상황에서, 추가적인 밸류 상승 여력을 확보하려는 시도"라고 말했다.

용인 반도체 클러스터 예상 조감도 [사진=SK하이닉스]

◆초대형 IPO로 글로벌 재평가…AI 투자 속도 낸다

SK하이닉스는 지난 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 등록 서류(Form F-1)를 비공개 제출했다. 조달 규모는 100억~140억달러(약 13조~19조원) 수준으로 거론된다. 로이터는 이번 상장이 2021년 쿠팡(약 46억 달러) 이후 5년 내 미국 증시 최대 규모로 평가될 수 있는 수준이라고 전했다. 현재 발행 규모와 방식 등 구체 조건은 아직 확정되지 않았다.

SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 선도적 위치를 확보했음에도 불구하고 미국 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션을 받아왔다. 미국 증시 상장을 통해 글로벌 투자자 기반을 확대하고, 이른바 '코리아 디스카운트'를 해소하려는 시도로 읽힌다.

조달 자금은 인공지능(AI) 반도체 수요 대응을 위한 설비 투자에 투입될 전망이다. SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터와 청주 신규 라인을 중심으로 HBM과 차세대 D램 생산 능력 확대를 추진하고 있다. AI 데이터센터 투자 확대와 함께 고성능 메모리 수요가 급증하는 상황에서 선제적 공급 확대가 필요하다는 판단이다. 용인 반도체 클러스터 조성 비용은 지난 2019년 128조원에서 최근 600조원 수준으로 급증했다.

최태원 SK그룹 회장은 지난 16일(현지시간) 엔비디아 GTC 2026에서 ADR 상장 검토 사실을 직접 언급했다. 최 회장은 "한국 주주들뿐 아니라 미국과 글로벌 주주들에 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있다"고 말했다.

syu@newspim.com