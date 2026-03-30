박형준·주진우, 글로벌허브도시 특별법 상정 불발…"부산시민 분노 각오할 것"

민주당 정치적 셈법과 오만함 비난

전재수, 침묵 비판 및 자격 문제 제기

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시장 후보들이 '부산 글로벌허브도시 특별법'이 국회 법제사법위원회(이하 법사위) 상정이 불발된 것과 관련해 더불어민주당과 전재수 의원을 맹비난했다.

박형준 시장은 30일 페이스북을 통해 "부산시민이 그토록 염원해온 부산 발전 특별법인 부산 글로벌허브도시 특별법이

국회 법사위에 상정조차 되지 않았다"며 "법사위 상정도 못 하게 막은 것은 부산을 선거용으로만 소비해 온 민주당의 민낯"이라고 질타했다.

주진우 국회의원(왼쪽)과 박형준 부산시장이 지난 27일 열린 국민의힘 부산시장 제1차 비전토론회에서 악수를 하고 있다. [사진=주진우 캠프] 2026.03.30

그러면서 "자신들이 악법을 강행 처리할 때는 지키지도 않던 숙려 기간을 빌미로 부산발전 특별법안 통과를 지연시키려는 것은 또 한번 부산 시민의 열망에 찬물을 끼얹는 것"이라며 "전재수 의원이 보여준 건 부산을 볼모로 한 정치 셈법인 것인가"라고 직격했다.

이어 "더 이상 부산 시민을 분노케 하지 마라"며 "더 늦어지면 부산시민과의 전쟁을 각오해야 할 것"이라고 경고했다.

주진우 의원도 이날 페이스북에서 "부산 글로벌허브특별법이 민주당에 의해 또 발목 잡혔다"면서 "전남광주통합특별법에는 온갖 특례 다 주고, 부산은 홀대해도 그만이라는 오만함"이라고 몰아 붙였다.

전재수 의원을 겨냥해 "내가 전 의원 통일교 뇌물 관련 허위사실 공표 혐의를 고발할 때는 총알같이 맞고발하겠다며 입장 냈었다"라며 "부산 경제를 내팽개치는 민주당의 폭압에는 왜 말 한마디 못하나"고 날을 세웠다.

주 의원은 "부산 시민의 표 받아 국회의원 된 것 아닌가. 여기서도 침묵한다면 국회의원 자격 없다. 그러고도 어디 부산시장을 입에 올리는가"라고 쓴소리를 던졌다.

한편 부산 글로벌허브도시 특별법은 부산을 국제 물류·금융 중심지로 육성하기 위한 핵심 법안으로 지난 24일 국회 행전안전위원회 법안심사 제1소위원회를 통과한 바 있다.

ndh4000@newspim.com