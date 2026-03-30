'대우엘크루 일산', 홍보관 방문객 대상 고양국제꽃박람회 입장권 증정

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기도 고양시 덕이동 소재 민간임대아파트인 '대우엘크루 일산'의 시행사 에이엠디가 홍보관 방문객을 대상으로 문화 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 파주시 동패동에 위치한 홍보관을 방문하는 고객을 대상으로 '2026 고양국제꽃박람회' 입장권을 선착순 증정하는 방식으로 운영된다.

[사진=고양국제박람회재단 제공]

증정 대상인 '2026 고양국제꽃박람회'는 오는 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 개최되는 화훼 박람회다. 이번 이벤트는 별도의 응모 절차 없이 현장 방문을 통해 참여가 가능하며, 지역 문화 행사와 연계하여 방문객들에게 정보를 제공하기 위해 기획됐다.

에이엠디 관계자는 "홍보관을 찾는 방문객들에게 지역 축제 참여 기회를 제공하고 소통을 강화하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "박람회 입장권 증정을 통해 주거 정보 확인과 더불어 지역 문화 활동을 지원하고자 한다"고 설명했다.

한편 '대우엘크루 일산'은 고양시 덕이동 일대에 조성되는 민간임대 주거 단지로 현재 홍보관에서 예비 회원 모집을 진행하고 있다. 단지의 세부 공급 조건 및 주거 시스템 등 상세한 정보는 홍보관 방문 상담을 통해 확인할 수 있다.

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