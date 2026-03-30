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2026.03.30 (월)
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아파트 이어 묘지 가격도 대폭락, 中 묘지 장례 상장사 최악 불황

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경기둔화에 '지하 대저택' 폭리 관행 제동
부동산 투기 '묘지 상장기업' 실적 급락
고가 공급 가격 저항, 대체 수단 모색 활발
바다장, 수목장에 AI디지털 추모관행 확산
최대 대목장 청명절 임박, 묘지 경기 꽁꽁

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 장례 산업을 지탱하던 '고가 묘지' 신화가 무너지고 있다.

30일 중국 매체 제몐신문은 중국 증시 장례 업계 선발 기업들이 상장 이후 처음으로 적자를 기록하거나 매출이 반 토막 나는 등 사상 최악의 불황에 직면했다고 보도했다. '지하의 대저택'이라 불리며 막대한 이익을 취하던 관행에 제동이 걸리면서 중국 장례 산업 전반에 거대한 구조 개편의 바람이 불고 있다.

제몐신문에 따르면 중국 최대 장례 서비스 기업이자 업계 최초 상장사인 푸서우위안(福寿园)이 처한 영업 위기는 관련 업계가 처한 불황을 상징적으로 보여주고 있다.

이 회사는 2024년 순이익이 전년 대비 52.8% 급감한 데 이어, 2025년 상반기에는 약 2억 6,100만 위안(약 490억 원)의 순손실을 기록하며 적자 전환했다. 이러한 실적은 한때 100억 홍콩달러에 육박했던 시가총액과 90%를 상회하던 매출 총이익률을 고려할 때 충격적인 수치다.

다른 기업들도 사정은 마찬가지다. 푸청그룹의 묘지 관련 매출은 2017년 대비 절반 이하로 쪼그라들었고, 안셴가든차이나, 완퉁위안, 차이나라이프그룹 등 장례 관련 다른 상장사들도 모두 적자의 늪에 빠지거나 침체에 직면해 있다.

업계 전문가들은 장례 및 묘지 업계의 이 같은 불황이 수요 감소 때문이라기보다, 소비자들이 아파트보다 비싼 장례 업체들의 '고가 판매 전략'에 실망해 묘지 매입을 거부하고 있기 때문이라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 베이징 외곽의 한 수목장에 성묘 시즌인 청명절 때 민간 풍습인 '지전(종이 돈과 기원문) 태우기'를 삼가할 것을 당부하는 안내문이 붙어 있다. 청명절(4월 5일)은 중국인들이 1년중 성묘를 가장 많이 하고, 묘지 수요도 가장 많이 늘어나는 절기다. 중국에선 그동안 천정부지로 치솟는 묘지 가격 때문에 '마음대로 죽지도 못하겠다'는 푸념섞인 얘기가 나왔으나 최근 경제 침체로 가격이 급락세를 보이고 있다.  (사진=뉴스핌 통신사 촬영)  2026.03.30 chk@newspim.com

제몐신문은 중국 장례 업계가 전통적인 장례 문화와 토지의 희소성을 이용해 폭리를 취해왔다며, 푸쇼위안의 묘지 한 필지(약 2㎡) 평균 가격이 12만 위안(약 2,250만 원)을 넘어섰다고 전했다. 단위 면적당 가격으로 환산하면 베이징, 상하이 등 1급 도시의 아파트 가격을 상회하는 수준이다.

그동안 중국 장례 업체들은 '체면'을 중시하는 유족들의 심리를 이용해 감내하기 힘들 정도의 비싼 가격에 묘지를 공급해왔다. 부동산 개발 업체의 이익률이 30%대인 데 비해 장례 업체들은 80~90%의 높은 이익률을 누려왔다. 이 때문에 묘지에 대해 '지하의 마오타이'라는 별명까지 붙여왔다.

하지만 경기 둔화가 장기화되면서 터무니없이 비싼 묘지 대신 해장(海葬), 수목장 등 친환경 장례를 선택하는 이들이 급증했다. 실제로 푸쇼위안의 묘지 판매량은 1년 새 23% 이상 급감했으며, 버티다 못한 업체들은 전년 대비 47.5% 낮은 가격에 묘지 매물을 내놓고 있다.

묘지 수요가 급증하는 청명절이 4월 5일로 코 앞에 다가온 가운데 올해의 경우 묘지 거래 감소및 가격 하락 등 장례 관련 기업들의 업황이 작년에 비해 또다시 대폭적으로 악화할 것으로 전문가들은 전망하고 있다.      

또한 정부의 새로운 장례 정책 도입으로 선전, 광시 등 주요 지방 정부들이 친환경 장례에 대해 보조금을 지급하면서 '묘지 거품'이 급격히 빠지고 있다.

위기에 처한 장례 기업들은 '디지털 전환'을 통해 활로를 찾고 있다. 푸쇼위안은 AI 기반 추모 서비스와 클라우드 플랫폼을 구축했고, 안셴가든은 메타버스 개념을 도입한 '디지털 생활 체험 공간'을 선보였다. 물리적 공간인 묘지 판매에서 벗어나 데이터 기반의 추모 서비스로 수익 구조를 다각화하겠다는 전략이다.

묘지 업계 전문가들은 고가 묘지 시장의 축소가 일시적 현상이 아닌 거스를 수 없는 큰 흐름이라고 입을 모은다. 가격 거품이 빠지면서 묘지 관련 산업이 '부동산 투기'의 오명을 벗고 추모 본연의 영역으로 복귀할 것이라는 관측이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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