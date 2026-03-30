김민석 총리 "반려동물 정책, 한 곳서 다루기 어려워…총리실 위원회서 다룬다"

30일 반려동물 정책위원회 모두발언

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 30일 반려동물 정책 소관 부처 논의에 대해 "농림축산식품부가 주무 업무는 그대로 하되, 관련 정책은 총리실 산하 반려동물 정책위원회를 두고 다뤄나가기로 했다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 반려동물 정책위원회 회의를 열고 모두발언을 통해 "현재로서는 특정 부처에서 이것(정책)을 다루기가 어렵다"며 이같이 말했다.

그러면서 "(정책을) 농림부에서 다룬다고 하면 반려동물과 함께하는 분 중에는 '가족을 가축 다루는 데서 다루냐'며 정서적으로 수용이 어려운 분들이 계실 것"이라며 "각종 보험 등 문제와 상관있으니 보건복지부에서 다뤄야 하지 않느냐는 문제 제기도 있었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 30일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 반려동물 정책위원회를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.03.30 gdlee@newspim.com

김 총리는 "아예 가족(정책)의 일환으로 해서 성평등가족부에서 다루는 것이 장기적으로 맞지 않느냐는 얘기도 있을 만큼 반려동물 문제가 우리 사회에서 큰 영역과 비중을 점하게 됐다"고 부연했다.

김 총리는 "이 문제를 정책으로써 다루려 하다 보니 어느 관점에서 바라보느냐에 따라 이해관계가 있는 단체 중심으로 보느냐(의 문제도 있다)"며 "철학적으로 동물권까지 제기되는 상황이라 '동물 자신의 입장에서 바라봐야 하지 않나' 등 다양한 (입장이 있는) 상황"이라고 덧붙였다.

김 총리는 또 "일단 저희는 반려동물과 함께하고 그들을 케어하고 키우는 가족들, 사람들을 중심으로 생기는 문제들을 바라보는 게 좋겠다(는 생각)"이라고 했다.

앞서 이재명 대통령은 지난해 말 농식품부와 성평등가족부 업무보고에서 반려동물 보호 지원 등을 담당하는 '동물복지원' 설치 문제를 언급하며 담당 부처를 어디로 할지 논의해야 한다고 언급한 바 있다. 이후 정부는 국무조정실 중심으로 간담회 등을 열면서 정책 소관 부처를 어디로 할지 등을 논의하고 있다.

sheep@newspim.com