종합특검, 내란 의혹 핵심 23명 조사…'수사2단' 불법수사 범죄단체조직죄 검토

계엄 컨트롤타워 핵심 참모들, 줄소환…합참·국방부 법무라인 정조준

선관위 직원까지 '범죄단체조직죄' 입건 방침…비선 수사2단 겨냥

도이치 주가조작 수사무마 의혹도 병행…특검보 추가 임명 압박 커져

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 내란 의혹과 관련해 핵심 참고인 23명을 소환 조사하는 한편, 불법수사 의혹을 받는 '수사2단'에 대한 범죄단체조직죄 적용을 검토하며 수사를 확대하고 있다.

김지미 특별검사보는 30일 오후 경기 과천시에서 열린 정례브리핑에서 "내란과 관련해 지난주 권영환 전 합동참모본부(합참) 계엄과장(대령)과 홍창식 국방부 법무관리관을 포함한 참고인 23명을 소환 조사했다"고 밝혔다.

김 특검보는 "이번 주에는 KTV, 소방 관련 참고인을 소환할 예정"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김지미 특별검사보가 30일 과천 청사에서 브리핑을 진행하고 있다. 2026.03.30 yek105@newspim.com

권영환 대령은 2024년 12·3 비상계엄 선포 이후 계엄사령관에 임명된 박안수 전 육군참모총장(당시 계엄사령관)의 계엄 업무를 보좌한 인물이다.

홍창식 관리관(준장)은 계엄 선포 다음 날인 2024년 12월 4일 새벽, 국회의 계엄 해제 요구 결의안이 통과된 이후 합참 전투통제실 내 결심지원실에 들어가 국회법 출력물을 전달한 인물이다.

종합특검은 당시 결심지원실에 윤석열 전 대통령과 함께 김용현 전 국방부 장관, 박 전 총장이 있었던 만큼, 이들 세 사람이 나눈 대화 전반을 조사한 것으로 보인다.

종합특검은 내란 과정에 참여한 것으로 알려진 선관위 직원에 대해서도 범죄단체조직죄를 적용해 입건할 방침이다.

김 특검보는 "내란 과정에서 있었던 합동수사본부 산하 수사2단의 선관위 직원에 대한 불법 수사 계획과 관련해 범죄단체조직죄로 입건해 수사할 예정"이라고 설명했다.

수사2단은 노상원 전 국군정보사령관이 비상계엄 정국 당시 운용한 비선 조직이다. 이 조직은 계엄 당일 선관위 장악, 선관위 서버 탈취, 직원 체포 등을 계획했다는 의혹을 받는다.

노상원 전 정보사령관. [사진=서울중앙지방법원 유튜브]

종합특검은 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹에 대한 조사도 병행하고 있다.

김 특검보는 "(지난주) 2024년 당시 수사팀 관련자를 소환해 조사했고, 앞으로도 순차적으로 조사할 것"이라고 밝혔다.

아울러 "도이치모터스 수사 무마 의혹과 관련해 지난주 대검찰청 등을 압수수색했고, 현재 압수물 분석 중에 있다"고 덧붙였다.



종합특검은 검찰이 김 여사를 방문 조사한 2024년 7월보다 앞선 시점에 이미 무혐의 논리를 검토하고 관련 문건을 작성했다는 의혹을 들여다보고 있다. 이에 지난 23일부터 사흘간 대검 등에 대한 강제수사를 진행했다.

김 특검보는 "3대 특검 및 경찰청 국가수사본부로부터 받은 사건의 수사를 위해 특검보 충원이 필요하다"며 "대통령께 특검보 후보 2명을 추천했다"고 밝혔다.

특검법은 특검보 5명, 파견 검사 15명 이내, 특별수사관 100명 이내, 파견 공무원 130명 이내 등 최대 251명 규모의 수사팀 구성을 가능하도록 하고 있다.

권창영 특별검사는 특검보 4명(권영빈·김정민·김지미·진을종)을 임명한 상태로, 대통령은 특검법에 따라 요청을 받은 날부터 5일 이내에 후보자 중에서 특검보를 임명해야 한다.