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종합특검, 내란 의혹 핵심 23명 조사…'수사2단' 불법수사 범죄단체조직죄 검토

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계엄 컨트롤타워 핵심 참모들, 줄소환…합참·국방부 법무라인 정조준
선관위 직원까지 '범죄단체조직죄' 입건 방침…비선 수사2단 겨냥
도이치 주가조작 수사무마 의혹도 병행…특검보 추가 임명 압박 커져

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 내란 의혹과 관련해 핵심 참고인 23명을 소환 조사하는 한편, 불법수사 의혹을 받는 '수사2단'에 대한 범죄단체조직죄 적용을 검토하며 수사를 확대하고 있다.

김지미 특별검사보는 30일 오후 경기 과천시에서 열린 정례브리핑에서 "내란과 관련해 지난주 권영환 전 합동참모본부(합참) 계엄과장(대령)과 홍창식 국방부 법무관리관을 포함한 참고인 23명을 소환 조사했다"고 밝혔다.

김 특검보는 "이번 주에는 KTV, 소방 관련 참고인을 소환할 예정"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김지미 특별검사보가 30일 과천 청사에서 브리핑을 진행하고 있다. 2026.03.30 yek105@newspim.com

권영환 대령은 2024년 12·3 비상계엄 선포 이후 계엄사령관에 임명된 박안수 전 육군참모총장(당시 계엄사령관)의 계엄 업무를 보좌한 인물이다.

홍창식 관리관(준장)은 계엄 선포 다음 날인 2024년 12월 4일 새벽, 국회의 계엄 해제 요구 결의안이 통과된 이후 합참 전투통제실 내 결심지원실에 들어가 국회법 출력물을 전달한 인물이다.

종합특검은 당시 결심지원실에 윤석열 전 대통령과 함께 김용현 전 국방부 장관, 박 전 총장이 있었던 만큼, 이들 세 사람이 나눈 대화 전반을 조사한 것으로 보인다.

종합특검은 내란 과정에 참여한 것으로 알려진 선관위 직원에 대해서도 범죄단체조직죄를 적용해 입건할 방침이다.

김 특검보는 "내란 과정에서 있었던 합동수사본부 산하 수사2단의 선관위 직원에 대한 불법 수사 계획과 관련해 범죄단체조직죄로 입건해 수사할 예정"이라고 설명했다. 

수사2단은 노상원 전 국군정보사령관이 비상계엄 정국 당시 운용한 비선 조직이다. 이 조직은 계엄 당일 선관위 장악, 선관위 서버 탈취, 직원 체포 등을 계획했다는 의혹을 받는다.

노상원 전 정보사령관. [사진=서울중앙지방법원 유튜브]

종합특검은 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹에 대한 조사도 병행하고 있다.

김 특검보는 "(지난주) 2024년 당시 수사팀 관련자를 소환해 조사했고, 앞으로도 순차적으로 조사할 것"이라고 밝혔다.

아울러 "도이치모터스 수사 무마 의혹과 관련해 지난주 대검찰청 등을 압수수색했고, 현재 압수물 분석 중에 있다"고 덧붙였다.

종합특검은 검찰이 김 여사를 방문 조사한 2024년 7월보다 앞선 시점에 이미 무혐의 논리를 검토하고 관련 문건을 작성했다는 의혹을 들여다보고 있다. 이에 지난 23일부터 사흘간 대검 등에 대한 강제수사를 진행했다.

김 특검보는 "3대 특검 및 경찰청 국가수사본부로부터 받은 사건의 수사를 위해 특검보 충원이 필요하다"며 "대통령께 특검보 후보 2명을 추천했다"고 밝혔다.

특검법은 특검보 5명, 파견 검사 15명 이내, 특별수사관 100명 이내, 파견 공무원 130명 이내 등 최대 251명 규모의 수사팀 구성을 가능하도록 하고 있다.

권창영 특별검사는 특검보 4명(권영빈·김정민·김지미·진을종)을 임명한 상태로, 대통령은 특검법에 따라 요청을 받은 날부터 5일 이내에 후보자 중에서 특검보를 임명해야 한다.

권창영 2차 종합특검팀 특별검사. [사진=뉴스핌DB]

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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