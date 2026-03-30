우상호 강원도지사 예비후보 "도민 동의 없는 도청사 착공 강행은 부적절"

신청사 착공식 겨냥 성명…"9000억 행정복합타운 추진 여부 먼저 해명하라"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원특별자치도지사 예비후보가 강원도 신청사 착공식을 겨냥해 "도민들의 거듭된 우려에도 기어코 강행하는 것은 부적절하다"며 즉각 중단을 촉구했다.

우 예비후보는 30일 보도자료를 통해 "이 문제의 핵심은 9000억 원 가까운 예산을 들여 행정복합타운을 예정대로 추진하겠다는 것인지, 포기하겠다는 것인지에 대한 입장 표명"이라며 "먼저 입장을 밝히고 착공식을 하는 것이 순서"라고 주장했다.

태백시민과 인사를 나누고 있는 우상호 예비후보.[사진=우상호 선거사무소] 2026.03.20 onemoregive@newspim.com

우 예비후보는 도 측이 도청사 건설 비용을 분양수익금이 아닌 도비로 짓는다고 해명한 점에 대해서도 "본질을 호도하고 프레임을 전환하는 기만적 행태"라고 비판했다.

그는 "도비로 짓는다 하더라도 지금 같은 시기에 5000억 원 가까운 도비를 도청사 짓는 데 쓰는 것은 재정의 효율적 운영 측면에서 적절하지 않다"며 "강원도 경제 살리기에 먼저 투입하고, 경제가 살아난 뒤 도청사를 짓는 것이 훨씬 효율적"이라고 대안을 제시했다.

특히 이번 착공식의 실체에 대해서도 의문을 제기했다. 우 예비후보는 "본청사 시공사 선정은 올해 하반기에나 이뤄지는 것으로 도가 공식 보도자료를 통해 발표한 바 있다"며 "진입도로 공사만으로 도청사 착공식이라고 명명한 것 자체가 거짓 아닌가"라고 따졌다.

우 예비후보는 "도청사를 짓는 문제에 대한 전체적 합의가 이뤄져 있다면 착공식에 크게 문제를 제기하지 않겠지만, 논란이 많은 만큼 이를 먼저 해결하는 것이 순서"라며 "5000억 원 가까운 도비를 도민 동의 없이 일방적으로 착공하지 말고, 행정복합타운에 대해 '하겠다' '포기하겠다'는 입장을 명확히 밝힌 뒤 도민의 평가를 받는 것이 정직한 태도"라고 촉구했다.

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