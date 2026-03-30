영암군, 4월 4일 '벚꽃마라톤' 개최…전국 3500명 달린다

왕인박사유적지 일원, 봄 축제 분위기 물씬

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 벚꽃이 만개한 봄길을 배경으로 열리는 '영암 벚꽃마라톤대회'를 통해 전국 러너 맞이에 나선다.

군은 오는 4월 4일 왕인박사유적지 일원에서 대회를 개최한다. 올해 대회에는 전국에서 약 3500명이 참가해 벚꽃길을 달리며 영암의 봄 정취를 즐길 예정이다. 이번 행사는 왕인문화축제와 연계해 달리기와 관광을 함께 즐기는 체류형 스포츠 축제로 운영된다.

벚꽃이 만개한 왕인박사유적지 일원. [사진-영암군] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

대회 코스는 10㎞, 5㎞, 건강걷기 등 3개 부문으로 구성돼 가족 단위 참가자도 부담 없이 참여할 수 있다. 군은 참가자 편의를 위해 기찬랜드 주차장과 왕인박사유적지를 잇는 셔틀버스를 행사 당일 오전 7시부터 오후 2시까지 10~15분 간격으로 운행한다.

경찰, 모범운전자회, 부녀회, 영암한국병원 등 유관기관과 단체도 교통 통제, 안전관리, 응급 대응 등에 협력해 안전한 대회 운영을 지원할 예정이다.

영암군은 도로 통제·안내요원 배치 등 현장 관리에도 만전을 기하고 있다.

최복용 영암군 인재육성체육과장은 "벚꽃이 가장 아름다운 시기에 열리는 이번 대회가 영암의 봄을 대표하는 행사로 자리매김하길 바란다"며 "참가자들이 영암의 매력을 느끼고 다시 찾고 싶은 추억으로 남을 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

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