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안산시, 공공체육시설 '안산반다비체육문화센터' 본격 운영

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이민근 시장 "장애인과 비장애인이 함께 어울리는 건강한 체육 환경 조성에 최선"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 최근 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 공공체육시설인 '안산반다비체육문화센터' 개관식을 개최하고 본격 운영에 들어갔다고 30일 밝혔다.

이민근 안산시장이 27일 '안산반다비체육문화센터 개관식'에서 인사 발언을 하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 개관식에는 이민근 안산시장을 비롯해 지역 국회의원과 도·시의원, 장애인단체 관계자, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

안산반다비체육문화센터는 단원구 올림픽기념관 부지(고잔동 604번지)에 지상 3층, 연면적 4663㎡ 규모로 건립됐다.

주요 시설로는 ▲1층 다목적 강당▲2층 수영장(25m×4레인) 및 실내체육관▲3층 체력단련실 및 학습공간 등이 조성됐다.

이번 사업에는 장애인 생활밀착형 국민체육센터 조성 공모사업 선정으로 확보한 국비 71억 원을 포함해 총 207억 원이 투입됐다. 장애인이 우선 이용하되 비장애인도 함께 이용할 수 있도록 조성됐다.

시는 이번 개관을 통해 장애인의 체육활동을 우선 보장하고 누구나 편리하게 이용할 수 있는 환경을 마련함으로써 생활체육 활성화와 지역사회 교류 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

이민근 안산시장(앞줄 왼쪽 열번째)이 27일 '안산반다비체육문화센터 개관식'에서 참석자들과 함께 테이프 커팅을 하고 있다. [사진=안산시]

이민근 안산시장은 "장애인이 보다 안정적이고 체계적으로 체육활동을 즐길 수 있는 공간을 마련하게 되어 뜻깊다"며 "앞으로 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 건강한 체육 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다. 

1141world@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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