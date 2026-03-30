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신용한 "공명하고 깨끗한 결선 치르겠다"

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"송기섭, 전 예비 후보와 화합....통합과 정책 경쟁으로 충북 발전 이룰 것"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북지사 경선 결선에 진출한 신용한 예비 후보가 "공명정대하고 깨끗한 결선을 치르겠다"고 말했다.

그는 30일 충북도청에서 기자회견을 열어 "정책과 비전으로 평가받는 정정당당한 경쟁을 통해 충북의 새로운 성장 비전을 제시하겠다"고 밝혔다.

12일 신용한 충북지사 예비 후보가 충북도청에서 공약을 발표하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.03.12 baek3413@newspim.com

신 예비후보는 이어 "전날 송기섭 전 예비 후보(전 진천군수) 측과 면담을 가졌다" "행정의 달인이자 진천 발전의 상징인 그를 스승으로 모시고, 충북 발전을 위한 경험과 지혜를 배우겠다"고 강조했다. 그러면서 "송 전 군수의 정책 방향을 이어받아 발전시키겠다"며 "경선 과정에서 미진한 점에 대해선 진정성 있게 사과드리고 화합을 다짐했다"고 덧붙였다.

그는 명태균 씨가 제기한 '가짜 공익신고자' 주장에 대해서는  "국민권익위원회가 인정한 공익신고 사실을 부정하는 허위사실"이라며 "이미 공식 통보서 등 객관적 증거로 확인된 사안"이라고 반박했다.

신 예비 후보는 "명 씨가 경선 기간 중 반복적으로 비방성 기자회견을 하고 허위 주장을 퍼뜨렸다"며 "정치적 의도가 뚜렷한 만큼 법 절차에 따라 맞고소를 진행하고, 배후 세력에 대한 조사를 요구하겠다"고 했다. 이어  "예선 기간 중 각종 SNS와 단체 대화방을 통해 비방성 콘텐츠가 유포됐다"며 "이는 유권자 판단을 흐리고 정치 불신만 키우는 행위"라고 지적했다.

그는 "이번 결선에서는 정책과 도정 비전을 중심으로 정정당당한 경쟁을 벌이겠다"며 "과정도 아름답고 결과도 아름다운 공명선거를 통해 도민의 신뢰를 얻겠다"고 다짐했다.

한편 민주당은 다음 달 2∼4일 노영민 전 대통령 비서실장과 신 예 후보 간 결선 투표를 실시해 충북지사 본선 후보를 최종 확정할 예정이다.

baek3413@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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