신용한 "공명하고 깨끗한 결선 치르겠다"

"송기섭, 전 예비 후보와 화합....통합과 정책 경쟁으로 충북 발전 이룰 것"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 충북지사 경선 결선에 진출한 신용한 예비 후보가 "공명정대하고 깨끗한 결선을 치르겠다"고 말했다.

그는 30일 충북도청에서 기자회견을 열어 "정책과 비전으로 평가받는 정정당당한 경쟁을 통해 충북의 새로운 성장 비전을 제시하겠다"고 밝혔다.

12일 신용한 충북지사 예비 후보가 충북도청에서 공약을 발표하고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.03.12 baek3413@newspim.com

신 예비후보는 이어 "전날 송기섭 전 예비 후보(전 진천군수) 측과 면담을 가졌다" "행정의 달인이자 진천 발전의 상징인 그를 스승으로 모시고, 충북 발전을 위한 경험과 지혜를 배우겠다"고 강조했다. 그러면서 "송 전 군수의 정책 방향을 이어받아 발전시키겠다"며 "경선 과정에서 미진한 점에 대해선 진정성 있게 사과드리고 화합을 다짐했다"고 덧붙였다.

그는 명태균 씨가 제기한 '가짜 공익신고자' 주장에 대해서는 "국민권익위원회가 인정한 공익신고 사실을 부정하는 허위사실"이라며 "이미 공식 통보서 등 객관적 증거로 확인된 사안"이라고 반박했다.

신 예비 후보는 "명 씨가 경선 기간 중 반복적으로 비방성 기자회견을 하고 허위 주장을 퍼뜨렸다"며 "정치적 의도가 뚜렷한 만큼 법 절차에 따라 맞고소를 진행하고, 배후 세력에 대한 조사를 요구하겠다"고 했다. 이어 "예선 기간 중 각종 SNS와 단체 대화방을 통해 비방성 콘텐츠가 유포됐다"며 "이는 유권자 판단을 흐리고 정치 불신만 키우는 행위"라고 지적했다.

그는 "이번 결선에서는 정책과 도정 비전을 중심으로 정정당당한 경쟁을 벌이겠다"며 "과정도 아름답고 결과도 아름다운 공명선거를 통해 도민의 신뢰를 얻겠다"고 다짐했다.

한편 민주당은 다음 달 2∼4일 노영민 전 대통령 비서실장과 신 예 후보 간 결선 투표를 실시해 충북지사 본선 후보를 최종 확정할 예정이다.

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