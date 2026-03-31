[오늘의 정치일정] 3월 31일(화)

[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 13회 국무회의 (청와대)
14:00 미국 하원의원단 접견 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
09:30 첨단국방 피치데이
15:00 국방AI 아이디어 경연대회 시상식
<국가보훈부>
-장관
10:00 정무위 전체회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
11:00 시·도당 비례대표후보자추천관리위원장 연석회의 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장(본관 246호)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
15:00 본회의(국회 본회의장)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
15:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 정책위의장
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
15:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
13:30 의원총회(국회 예결위회의장)
15:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
14:00 본회의 / 국회본회의장
-천하람 원내대표
14:00 본회의 / 국회본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
14:00 본회의 / 국회본회의장
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 조국혁신당 6.3 지방선거 혁신 인재 4호 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
14:35 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
-서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장