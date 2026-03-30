[UFC] 미들급 치마예프 vs 스트릭랜드, UFC 328 5월 격돌

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= 미들급(83.9kg) 챔피언 함자트 치마예프(31·아랍에미리트/러시아)와 전 챔피언이자 현 랭킹 3위인 션 스트릭랜드(35·미국)의 맞대결이 5월 펼쳐진다.
UFC가 미국 뉴저지주 뉴어크에서 현지시간으로 오는 5월 9일 프루덴셜 센터에서 치마예프가 스트릭랜드를 상대로 타이틀 방어전에 나서는 흥미진진한 미들급 타이틀전을 개최한다. 두 선수는 거친 감정 대립을 드러내고 있다.
'UFC 328: 치마예프 vs 스트릭랜드'는 명성 높은 프루덴셜 센터에서 2007년 처음 열린 이래로 12번째로 개최되는 UFC 이벤트다. 2024년 '이슬람 마카체프 대 더스틴 포이리에' 경기가 메인 이벤트로 치러진 UFC 302 대회는 여전히 프루덴셜 센터의 최고 관중 수입 기록을 보유하고 있다.
'UFC 328: 치마예프 vs 스트릭랜드' 티켓은 티켓 마스터에서 판매된다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다. UFC의 공식 VIP 익스피리언스 공급 업체인 온로케이션(On Location)을 통해 UFC VIP 익스피리언스 패키지를 구매할 수 있다. 프리미엄 좌석, 환대 서비스, 좌석 음료 서비스, UFC 옥타곤걸과의 만남 등 다양한 혜택이 포함된 공식 티켓 패키지로 독점적인 경험을 누릴 수 있다.
치마예프(15승)는 2026년 시즌을 멋진 경기력을 보이며 시작하려 한다. 무패 전적을 자랑하는 치마예프는 전 UFC 챔피언인 드리퀴스 뒤 플레시, 로버트 휘태커, 카마루 우스만을 상대로 인상적인 승리를 거둔 바 있다. 치마예프는 스트릭랜드를 제압하고 압도적인 챔피언 집권기를 열어가고자 한다.
스트릭랜드(30승 7패)는 UFC 미들급 챔피언 타이틀 탈환을 노린다. 끊임없는 압박으로 유명한 그는 앤서니 에르난데스, 이스라엘 아데산야, 나수르딘 이마보프를 상대로 기억에 남는 승리를 거둔 바 있다. 스트릭랜드는 치마예프에게 커리어 첫 패배를 안겨주며, 두 번째로 챔피언에 등극하려 한다.
또한, 헤비급(120.2kg) 강호 랭킹 2위 알렉산더 볼코프(37·러시아)와 4위 왈도 코르테스-아코스타(34·도미니카)가 맞붙는다.
볼코프(39승 11패)는 지난 10월 자일톤 알메이다를 꺾은 기세를 이어가길 희망한다. 16년 차 종합격투기(MMA) 베테랑인 러시아 출신 타격가 볼코프는 세르게이 파블로비치, 타이 투이바사, 알렉산더 로마노프를 상대로 승리를 거뒀다. 볼코프는 코르테스-아코스타의 상승세를 저지하며 헤비급 랭킹을 지키고자 한다.
코르테스-아코스타(17승 2패)는 4연속 KO 승리를 노리고 있다. 강력한 펀치를 자랑하는 복서 코르테스-아코스타는 데릭 루이스, 샤밀 가지예프, 안테 델리야를 상대로 인상적인 피니시를 기록한 바 있다. 코르테스-아코스타는 볼코프를 상대로 시선을 사로잡는 활약을 펼치며 타이틀 도전권을 확보하고자 한다.
'UFC 328: 치마예프 vs 스트릭랜드'는 한국시간 오전 10시, 언더카드는 오전 8시부터 시작된다.
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