김태성·정광호 "조국혁신당 깃발 들고 신안군수 출마 선언"

민주당 탈당 후 입당 선언…"호남 공천에 정의·민주주의 실종" 비판

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 신안군수 선거에 출마 예정인 김태성, 정광호 예비후보가 30일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 조국혁신당 입당을 공식 선언했다.

두 사람은 "신안의 변화를 위해 결단했다"며 더불어민주당 탈당의 배경을 밝혔다.

김태성·정광호전남 신안군수 출마예정자가 30일 오전 전남도의회 브리핑룸에서 조국혁신당 입당 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

이들은 "각각 4년 4개월과 20여 년 동안 민주당에서 활동했지만 지금의 민주당은 우리가 믿고 따르던 정당이 아니다"라며 "특히 최근 호남 공천 과정은 '4무 원칙'을 내세우고도 비리와 부패 정치인을 감싸는 불공정한 행태를 드러냈다"고 비판했다.

이어 "정당은 국민과 군민을 위해 존재해야 한다"며 "호남 민주주의의 근간인 신안에서 권력 유지와 보복 정치가 반복되는 현실을 더는 묵과할 수 없었다"고 밝혔다.

이들은 고민 끝에 조국혁신당을 선택했다고 설명하며 "무소속 연대나 개인 정치가 아닌, 분명한 가치와 방향을 가진 길을 택했다"고 말했다.

이어 "조국혁신당의 이름으로 부패와 기득권 정치를 끝내고 군민이 주인이 되는 정치를 실현하겠다"며 "양심 있는 민주당 인사들과 시민단체, 무소속 연대가 함께하는 변혁의 길을 열겠다"고 강조했다.

그러면서 "신안의 변화를 이끌 힘은 정당이 아니라 군민에게 있다. 조국혁신당과 함께 새 길에 동참해 달라"고 군민의 지지를 호소했다.

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