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김해시, 2025년 인구 56만 5천여 명 …6년 만에 반등

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제조업 근로자 및 유학생 유입 원인
다문화 지원·인프라 개선 계획 수립

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 2025년 총인구 56만5432명으로 전년 대비 3626명 증가했다고 30일 밝혔다. 이는 외국인 증가와 함께 내국인 인구가 6년 만에 반등한 데 따른 것이다.

내국인 인구는 53만3035명으로 전년 대비 1359명 증가하며 6년 만에 반등세를 보였다. 신규 공동주택 입주 확대에 따른 부산·창원권 유입과 출생친화환경 조성, 정주여건 개선이 효과를 나타냈다.

[그래프=김해시] 2026.03.30

합계출산율은 0.88명으로 전년 0.80명에서 0.08명 올랐다. 출생아 수도 220명 증가하며 개선 흐름을 탔다. 에코붐 세대 결혼 적령기 진입이 초기 신호로 작용했으나 가임여성 감소 지속으로 청년 정착·결혼·출산 연계 정책이 과제로 제시됐다.

청년층 순유출이 줄어든 변화가 두드러졌다. 20대 순유출은 2023년 -2562명에서 2025년 -1472명으로 감소폭이 축소됐다. 주거 공급 확대, 부산 생활권 접근성, 고용여건 개선이 복합 작용했다.

사회적 인구는 전입 5만6628명, 전출 5만4866명으로 순이동 1762명을 기록하며 6년 만에 순유입 전환됐다. 공동주택 입주가 견인했으며 유입에서 정착 유지로 정책 전환이 필요하다.

시는 청년 정착 중심 '출생친화 6대 패키지 정책'을 추진했다. 만남·결혼·임신출산·돌봄·주거 지원을 포함하며 청년 주택 이자 지원, 신혼부부 대출 지원, 만남 프로그램이 인구 개선에 영향을 미쳤다.

외국인 인구는 3만2397명으로 2021년 이후 지속 증가하며 도시 성장 축으로 자리 잡았다. 제조업 근로자 유입, 가족 동반 정착, 유학생 확대가 원인이다. 다문화 지원과 인프라 개선을 확대할 계획이다.

고령인구 비중은 늘고 청년·생산인구는 줄며 구조 불균형이 심화됐다. 청년 정착, 일자리·주거 통합, 다문화 지원으로 안정화 전략을 세웠다.

우미연 인구청년정책관은 "청년층 순유출 감소가 가장 의미 있는 변화"라며 "청년이 머무르고 결혼·출산하는 구조를 만들기 위해 주거·일자리·결혼·출산 정책을 연결 발굴하겠다"고 강조했다.

news2349@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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