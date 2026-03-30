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케플러, 컴백 타이틀곡 '킬라' 뮤직비디오 두 번째 티저 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 걸그룹 케플러가 강렬한 변신을 알린 첫 번째 티저에 이어 두 번째 뮤직비디오 티저까지 공개하며 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.

케플러가 컴백 타이틀곡 '킬라 (페이스 디 아더 미)' 뮤직비디오 두 번째 티저를 공개해 한 번 보면 잊기 어려운 킬링 포인트를 담은 군무 퍼포먼스와 중독성 있는 후렴구의 일부를 선보여 기대감을 증폭시켰다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 케플러 킬라 티저 이미지. [사진=클렙엔터테인먼트] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

31일 여덟 번째 미니 앨범 '크랙 코드(CRACK CODE)'로 돌아오는 케플러는 앞서 공개된 첫 번째 티저를 통해 '내면의 각성'과 '자아 찾기'라는 앨범의 핵심 서사를 상징적인 장면들로 풀어내 글로벌 팬들의 탄성을 자아낸 바 있다.

첫 번째 티저에서는 멤버 김다연이 유리를 건드리는 순간 깨지는 장면으로 시작해 자아의 균열과 각성을 암시했고, 멤버 최유진이 정체불명의 큐브를 오묘하게 바라보는 모습, 멤버 휴닝바히에의 긴장감 넘치는 포즈와 김채현의 의미심장한 행동 등이 연속적으로 이어지며 신보 '크랙 코드'에 담길 음악적 세계관에 대해 미리 유추해볼 수 있는 색다른 재미를 안겼다.

이어 공개된 두 번째 티저에서는 한층 더 강렬한 매력으로 도파민급 중독성을 자아내 시선을 사로잡는다. 이 과정에서 역대급 컴백을 예고하는 타이틀곡 '킬라 (페이스 디 아더 미)' 후렴구와 킬링 파트가 일부 공개됐으며, 양손을 비비고 한쪽 손가락을 깨무는 포인트 안무가 공개돼 강렬한 인상을 남겼다.

특히 이번 티저를 통해 '조준해 Shot, take it slow. You know I'm a killa'라는 가사와 멜로디가 공개돼 단숨에 이목을 집중시켰다. 리드 신스와 트랩 기반의 드럼 사운드가 어우러진 일렉트로닉 힙합 곡에 중독성 있는 멜로디와 절도 있는 퍼포먼스가 더해져 그룹의 존재감을 컴백 타이틀곡 '킬라 (페이스 디 아더 미)'로 증명할 예정이다.

이처럼 케플러는 첫 번째 티저에서 서사적 메시지를, 두 번째 티저에서 음악과 퍼포먼스의 킬링 포인트를 각각 드러내며 컴백 열기를 한껏 끌어올리고 있다.

케플러의 새 앨범 '크랙 코드'는 불안한 내면이 깨지는 순간 진정한 자아를 만나게 된다는 과정에 대해 노래한 것으로, 그룹의 음악적 컬러가 어떻게 달라질지 관심이 집중된다.

한편, 케플러는 여덟 번째 미니 앨범 '크랙 코드'를 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발표한다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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