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최은옥 교육차관, 통합 강원대 출범식 참석…"대학-지역 동반성장 첫발"

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강원대·강릉원주대 통합 출범 기념
춘천·강릉·삼척·원주 특성화 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최은옥 교육부 차관은 30일 강원대 춘천캠퍼스 백령아트센터에서 열리는 통합 강원대학교 출범식에 참석한다.

이날 행사는 강원대학교와 국립강릉원주대학교의 2026년 3월 통합 출범을 기념하기 위해 마련됐다. 두 대학이 통합해 출범한 통합 강원대는 학생 3만여 명과 교수 1400여 명을 보유한 국내 최대 규모의 국·공립대다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 최은옥 교육부 차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인공지능(AI) 인재양성 추진단 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. 2025.12.16 gdlee@newspim.com

강원대와 강릉원주대는 지역 간 격차가 큰 강원지역의 지리적 특성을 고려해 대학-지역 간 연계를 강화한 '강원 1도 1국립대' 모델을 제안했고, 그 결과 2023년 글로컬대학에 선정됐다.

통합 강원대는 춘천·강릉·삼척·원주 등 강원지역 4개 주요 도시에 위치한 캠퍼스를 기반으로 지역 산업과 연계한 특성화 전략을 추진할 계획이다. 춘천캠퍼스는 교육·연구 거점으로 정밀의료, 바이오헬스, 데이터산업 인재양성에 나서고, 강릉캠퍼스는 지학연 협력 거점으로 신소재, 해양바이오천연물, 관광 및 동·하계 스포츠 분야를 맡는다. 삼척캠퍼스는 액화수소, 에이징테크, 재난방재 분야를, 원주캠퍼스는 디지털헬스케어와 이(e)-모빌리티, 스마트 통합돌봄 분야를 중심으로 산학 협력을 강화한다.

이를 통해 통합 강원대는 캠퍼스 간 공유·연합·통합을 바탕으로 강원지역 전체를 하나의 고등교육 생태계로 구축한다는 구상이다.

최 차관은 이날 출범식에 참석해 통합 출범에 기여한 정재연 총장과 관계자들을 격려할 예정이다.

최 차관은 "강원 1도 1국립대 모델이 대학과 지역의 동반 성장을 이끄는 지속 가능한 고등교육 혁신의 선도모형이 될 수 있도록 관계자 여러분께서 노력해 주시길 바란다"며 "교육부도 통합 강원대가 강원 지역을 넘어 대한민국 대표 거점국립대로 도약할 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝힐 예정이다.

출범식은 오후 2시부터 1시간 동안 진행되며, 통합대학 이행협약 체결과 비전 선포 등이 예정돼 있다.

jane94@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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