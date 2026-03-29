[핌in인천] SSG 고명준, 시즌 1호 연타석 홈런 주인공 등극

[인천=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 시범경기 홈런왕 고명준이 정규시즌 1호 연타석 홈런 기록을 차지했다.
고명준은 29일 열린 KIA 타이거즈와의 2026 신한 SOL뱅크 정규리그 개막 2차전 경기에서 1루수, 5번타자로 선발출장했다.
이날 고명준은 3회와 4회 KIA 황동하에게 2타석 연속 홈런포를 터트렸다.
고명준은 2회 첫 타석에서 안타를 뽑으며 출루했고, 조형우의 2루타 때 홈 베이스를 밟으며 득점을 기록했다.
3회에는 4-0으로 앞선 상황에서 KIA 선발 이의리를 대신 올라온 황동하를 상대했다. 선두타자였던 고명준은 황동하의 시속 133km의 슬라이더를 받아쳐 좌측 폴대를 직격했다. 비거리는 110m였다.
4회에도 고명준의 타격감은 불을 뿜었다. SSG가 9-2로 리드한 4회 1사 주자 없는 상황에서 황동하의 시속 141km의 포심 패스트볼을 타격해 다시 한 차례 좌측 담장을 넘겼다. 비거리는 120m였다.
고명준은 지난 28일 개막한 올 시즌 첫 연타석 홈런의 주인공이 됐다.
시범경기에서 가장 많은 홈런(6개)을 쳤던 고명준은 정규시즌에서도 대포 2개를 연이어 가동하며 시범경기 홈런왕 등극이 우연이 아님을 증명했다.
SSG 이숭용 감독은 지난 28일 KIA와의 개막전을 앞두고 가장 기대되는 선수로 고명준을 꼽았다. 고명준은 전날 안타 1개에 그쳤지만, 이날은 홈런 두 개를 쏘아올리며 감독의 믿음에 보답했다.
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