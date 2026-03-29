수원시민의료소비자 생활협동조합 수원시에 1000만 원 기부

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원시민의료소비자 생활협동조합이 "도움이 필요한 취약계층과 사회복지시설에 전달해 달라"며 수원시에 1000만 원을 기부했다.
수원시는 기부금을 취약계층과 노인복지관, 장애인복지시설 등 관내 사회복지시설(단체)에 지원할 예정이다.
29일 수원특례시에 따르면 지난 27일 수원시청 제1부시장 집무실에서 열린 전달식에 김현수 수원시 제1부시장과 노인복지과장, 한창선 수원시민의료소비자생활협동조합 대표이사 등이 참석했다.
한창선 이사장은 "지역사회 복지 증진에 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 나눔 활동으로 지역사회에 이바지하는 조합이 되겠다"고 말했다.
김현수 제1부시장은 "따뜻한 나눔을 실천해 주신 수원시민의료소비자 생활협동조합에 깊이 감사드린다"며 "수원시는 복지사각지대를 해소하고, 실질적인 지원이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
수원시민의료소비자 생활협동조합은 지난해에도 사회복지시설 지원을 위해 1000만 원을 기부한 바 있다.
저소득층 시민을 대상으로 무료급식, 라면 등을 후원하는 등 꾸준히 나눔을 실천하고 있다.
2016년 설립된 수원시민의료소비자 생활협동조합은 의료보건사업과 노인복지사업 등을 추진하고 있으며, 약 1800여 명의 조합원이 활동하고 있다.
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