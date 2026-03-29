'포항시장 출마' 문충운 " '혁신가' 포항시장 시대 열겠다"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 문충운 국민의힘 포항시장 예비후보가 " '행정가 포항시장 시대'를 마감하고 '혁신가 포항시장 시대'를 열겠다"며 '혁신가 시장론'을 피력했다.
문 예비후보는 29일 자료를 내고 "문충운이 포항시장으로 시민들의 선택을 받는다면 오직 포항의 경제 발전과 민생·복지에 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 강조하고 "일상적인 행정은 최고의 관리 역량을 갖춘 전문 행정가인 부시장에게 전면 일임하겠다"고 밝혔다.
문 예비 후보는 "포항시장이 집중해야 할 최우선 업무는 ▲기업과 투자 유치▲미래 신산업 발굴·육성▲경제 활력 제고▲민생·복지 ▲시민 안전을 지켜내는 것"이라고 주장하고 "시장이라는 '자리'를 즐기고 '권위'를 앞세우며 '대접'만 바라는 낡은 관료주의적 행정가 시장 시대와 철저히 결별할 것"이라며 '혁신가 시장론'을 거듭 강조했다.
그러면서 문 예비후보는 "(포항시의) 공무원 조직·인사 관리와 일상적 행정 업무 등은 포항시 부시장에게 전담하도록 조치할 것"이라고 밝히고 "이를 위해 경북도지사에게 경북도청에서 가장 탁월한 능력을 검증받은 국장급 행정 관료를 인사 교류를 통해 부시장으로 요청하겠다"고 했다.
문충운 예비후보는 "오로지 실적과 성과로 증명하고 경제·민생 현장을 발로 뛰는 시장이 되겠다"며 지지를 호소했다.
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