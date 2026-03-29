[핌in잠실] '1이닝 6실점' LG 치리노스, 허리 불편함 호소... "정밀 검사 예정"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG의 1선발 요니 치리노스가 개막전 부진에 이어 몸 상태 이상까지 겹치며 정밀 검진을 받게 됐다.
LG 염경엽 감독은 29일 서울 잠실구장에서 열리는 KT와의 2026 신한 쏠뱅크 KBO리그 2차전을 앞두고 "치리노스는 내일(30일) 정밀 검사를 진행할 예정"이라며 "오른쪽 허리 쪽에 불편함이 있다. 계속 던질 수는 있었지만 예방 차원에서 교체를 결정했다"라고 설명했다.
치리노스는 전날 열린 개막전에서 선발 등판했으나 기대와는 다른 결과를 남겼다. 지난해 KT를 상대로 5경기에서 3승 1패 평균자책점 2.17로 좋은 모습을 보인 그는 이번 경기에서도 초반 흐름은 나쁘지 않았다. 실제로 첫 이닝에서 2아웃까지는 안정적으로 잡아내며 순조로운 출발을 보였다.
하지만 이후 급격히 흔들렸다. 안현민에게 볼넷을 허용한 뒤 힐리어드에게 안타를 맞으며 주자를 내보냈고, 이어 류현인, 이정훈, 허경민, 한승택, 이강민에게 연속 적시타를 허용하며 순식간에 대량 실점을 기록했다. 단 한 이닝 동안 타순이 한 바퀴 도는 사이 6점을 내주며 무너졌다.
결국 치리노스는 다시 타석에 들어선 1번 타자 최원준을 투수 땅볼로 처리하며 가까스로 이닝을 마쳤지만, 마운드를 내려가는 과정에서 오른쪽 옆구리를 만지는 모습이 포착돼 우려를 낳았다. 이후 2회 시작과 동시에 배재준으로 교체되며 경기를 마쳤다.
당시 구단은 특별한 이상이 없다는 입장을 밝혔지만, 경기 이후 상태를 다시 점검한 결과 정밀 검진이 필요하다는 판단이 내려졌다. 염 감독은 "선발 로테이션에서 빠지면 안 되는 선수인데 걱정이다. 오늘은 어제보다 상태가 괜찮다고 하지만 정확한 확인이 필요하다"라며 우려를 감추지 못했다.
만약 치리노스가 전력에서 이탈하게 된다면 LG로서는 상당한 타격이다. 이미 4선발로 예정됐던 손주영이 복사근 미세 손상으로 이탈해 4월 말 복귀가 예상되는 상황이다. 여기에 에이스 역할을 맡아야 할 치리노스까지 빠질 경우, 선발 로테이션 운영에 큰 차질이 불가피하다.
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