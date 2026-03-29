"최대 80% 할인"…신세계그룹, 계열사 총출동 '랜쇼페' 내달 1일 개막

최저가 비타민, 로보락 특가 판매
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 신세계그룹이 주요 계열사가 참여하는 상반기 최대 쇼핑 축제 '랜더스 쇼핑페스타'(랜쇼페)가 다음 달 1일 시작된다.
29일 신세계그룹에 따르면 다음 달 12일까지 진행되는 랜쇼페는 가성비 외식 메뉴, 생필품, 패션 등 고객 일상을 이루는 다양한 상품들을 파격적인 가격으로 판매한다.
이번 행사에서는 두께를 살린 '헤비앤텐더 스테이크' 립아이와 뉴욕스트립 등 6종을 행사카드 결제 시 최대 40% 할인 판매한다. 참외는 전 품목을 40% 할인해 선보인다.
건강기능식품도 특가로 마련됐다. 'RTG 오메가3'는 1만7,980원, '멀티비타민'은 2만7,980원에 판매되며, 3월 30일부터 4월 5일까지 삼성카드 결제 시 할인 혜택이 적용된다. 해당 상품은 해외 직소싱을 통해 동일 스펙 대비 최저가를 목표로 기획됐다.
신세계라이브쇼핑에서는 조선호텔과 협업해 살치살 5+1팩과 LA갈비, 육개장, 떡갈비로 구성된 '3종 페스타' 등 한정 상품을 선보인다.
외식 상품도 눈길을 끈다. 노브랜드버거는 '어메이징 더블 랜쇼페 에디션' 라지 세트를 애플리케이션 쿠폰 적용 시 4700원에 판매한다. 이는 기존 대비 약 35% 할인된 가격이다.
'신세계와 함께하는 미식 여행'을 테마로 한 '2026 랜슐랭가이드'도 진행된다. 이마트는 '미나리삼겹살'을, 조선호텔은 '봄 시즌 애프터눈 티세트'를 선보이며, 스타벅스는 KBO와 협업한 한정 메뉴를 출시한다.
이마트24는 손종원 셰프와 협업해 'Day off 시리즈' 간편식을 출시한다. 도시락, 김밥, 샌드위치 등 일상 속에서 간편하게 즐길 수 있는 상품으로 구성됐다.
오프라인 매장에서도 다양한 혜택이 제공된다. 신세계백화점은 식품관과 식당가 등에서 사용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰팩을 마련했으며, JW메리어트호텔은 뷔페 식사권을 20% 할인 판매한다.
이번 행사에서는 이색 상품도 주목받는다. 지마켓은 '로보락 S10'을 하루 특가로 164만원에 선보이며, 추가 할인 쿠폰과 카드 혜택도 제공한다. 신세계아이앤씨는 초고속 위성 인터넷 '스타링크 단말기'를 20% 할인 판매한다.
스타벅스는 프로야구 시즌에 맞춰 구단별 텀블러와 머그를 출시하고, '럭키7 쿠폰팩'을 통해 다양한 혜택을 제공한다. SSG닷컴은 최대 12% 할인 쿠폰과 장보기 지원금을 지급하며, W컨셉은 패션·뷰티 상품을 최대 30% 할인 판매한다.
현장 이벤트도 마련됐다. 스타필드 하남과 수원에서는 유명 셰프 팝업스토어가 운영되며, 신세계사이먼 프리미엄 아울렛 파주점에서는 공연과 체험형 콘텐츠가 진행된다.
sykim@newspim.com