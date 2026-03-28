가비엔제이 나예, 데뷔 첫 단독 웹툰 OST 'We Are' 가창

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=그룹 가비엔제이(Gavy NJ) 멤버 나예가 데뷔 첫 단독 OST를 가창한다. 따뜻한 음색과 절제된 감정 표현으로 서사 몰입도를 극대화시킨다.
나예는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 카카오페이지 웹툰 '여신들을 위하여: 다프네를 위하여' OST 'We Are'를 발매한다.
'여신들을 위하여: 다프네를 위하여'는 그리스 로마 신화를 현대적으로 재해석한 로맨스 판타지 웹툰으로, 사랑을 잊은 다프네와 사랑에 사로잡힌 태양의 신 포이보스 아폴론의 이야기를 그린 작품이다.
나예가 부른 'We Are'는 피아노 선율과 어우러진 스트링 사운드로 신비로운 분위기를 배가, 리스너들로 하여금 자연스레 웹툰 속 장면들을 떠올리게 한다. 특히, 나예의 산뜻하면서도 따뜻한 음색은 주인공 다프네의 이미지와 맞닿으며 서사의 몰입도를 높인다.
'We Are'는 웹툰 제작사 DCC ENT가 선보이는 '여신들을 위하여' 시리즈의 서막을 여는 첫 번째 OST이기도 하다. 이를 위해 나예는 기존과 다른 새로운 스타일의 곡에 도전, 한층 절제된 감정 표현으로 맑지만 어딘가 쓸쓸한 감성을 섬세하게 그리며 작품의 깊이를 더할 예정이다.
한편, 나예가 속한 가비엔제이는 지난해 9월 첫 번째 EP 'The Gavy NJ'를 선보이며 가요계 정식 데뷔했다. 가비엔제이는 지난 3일 타이틀곡 '해바라기 (2026)'가 포함된 리메이크 싱글 'The Gavy NJ : II'를 발매, 다양한 라디오 및 웹 콘텐츠 등에 출연하며 팬들과 꾸준히 소통 중이다. 가비엔제이는 최근 신곡 컴백 소식도 깜짝 예고했다.
iaspire@newspim.com