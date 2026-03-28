봉화 'K-베트남 밸리 조성사업' 속도붙는다...특구 지정 신청

[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 봉화군이 'K-베트남 밸리 지역 특화 발전 특구' 지정 신청서를 중소벤처기업부에 제출하고 인구소멸 위기 극복과 새로운 성장 동력 확보를 위한 본격적인 절차에 돌입했다.
28일 봉화군에 따르면 지역 특화 발전 특구는 지역의 특성과 여건에 맞는 특화 사업에 규제 특례를 적용해 사업을 보다 효율적으로 추진할 수 있도록 하는 제도이다. 특구로 지정되면 관련 규제 특례를 활용해 사업 추진의 효율성과 속도를 높일 수 있다.
이번에 신청한 'K-베트남 밸리 지역 특화 발전 특구'는 봉화군 봉성면 창평리 일대 87만7372㎡(K-베트남 밸리 16만2875㎡)를 대상으로 총사업비는 3476억 원(기투자 1127억 원)이다.
봉화군은 신규로 추진하는 'K-베트남 밸리 조성 사업'을 중심으로 기존 조성 사업과 연계 사업을 포함한 총 8개 사업을 하나의 특구로 묶어 사업 간 연계성과 추진 기반을 강화한다는 구상이다.
앞서 봉화군은 특구 지정의 필요성에 대한 지역 사회의 공감대를 넓히기 위해 주민 의견 수렴 절차를 지속적으로 추진해 왔다. 지난해 주민 설명회를 통해 사업 추진 배경과 방향을 공유한 데 이어, 지난 2월에는 특구 계획(안)과 전략환경영향평가 주요 내용을 설명하는 공청회를 개최해 주민과 관계자의 의견을 폭넓게 수렴했다.
봉화군은 중소벤처기업부 심의 등 후속 절차에 적극 대응하는 한편, 특구 지정이 확정되는 대로 제도적 기반과 규제 특례를 바탕으로 'K-베트남 밸리 조성 사업'을 속도감 있게 추진해 나갈 계획이다.
박현국 봉화군수는 "K-베트남 밸리 조성 사업은 봉화가 보유한 역사 문화 자산을 바탕으로 새로운 성장 동력을 만들어 가는 사업"이라며 "지역 특화 발전 특구 지정이 원활히 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
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