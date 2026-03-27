의령군, '수리수리 뚝딱 민생현장기동대' 운영…생활밀착형 서비스 주목

정당 간 생활수리 정책 경쟁 심화

취약계층 재료비 연간 30만 원 지원



[의령=뉴스핌] 남경문 기자 =경남 의령군은 선제적으로 운영 중인 '수리수리 뚝딱 민생현장기동대'가 생활밀착형 공공서비스의 대표 사례로 주목받고 있다고 27일 밝혔다.

경남 의령군이 운영 중인 '수리수리 뚝딱 민생현장기동대'가 생활밀착형 공공서비스의 선제적 모델로 눈길을 끌고 있다.[사진=의령군] 2026.03.27

최근 고령층의 생활 불편 해소를 내건 '생활수리 정책'이 정치권 전반으로 확산되고 있다. 더불어민주당은 지방선거 1호 공약으로 '그냥해드림센터' 전국 설치를 내세워, 형광등 교체나 수도꼭지 수리 등 일상 수선을 무상 지원하는 사업 추진에 나섰다.

군은 중앙정치권보다 한발 앞선 2025년부터 자체 생활수리 서비스를 도입했다. '민생현장기동대'는 전등·스위치·콘센트 교체, 수도꼭지·샤워기 수리, 문손잡이 교체 등 주민 일상에서 발생하는 소규모 불편을 현장에서 즉시 처리하는 원스톱 체계를 구축했다.

서비스 대상은 전 군민이며, 노년층·기초수급자·장애인 등 취약계층에는 연간 30만 원 한도의 재료비를 지원해 복지 체감도를 높이고 있다.

지난해 5월 시범 운영을 거쳐 6월 정식 출범한 이후 현재까지 약 1900가구를 방문, 생활수리 4300건을 처리했다. 주민 만족도와 이용률이 높은 대표적 민생 시책으로 자리 잡았다.

오태완 군수는 "군민 삶 속 불편을 줄이고 체감 복지를 실현하는 것이 최우선 과제"라며 "민생현장기동대를 더욱 강화해 주민들이 변화된 일상을 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com