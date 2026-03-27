'2026 넷마블창문프로젝트' 시작...초등학생 AI 기술 융합 교육 지원

넷마블문화재단 사회공헌 프로그램...9개 초교 250명 대상

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블문화재단은 '2026 넷마블창문프로젝트'를 시작했다고 27일 밝혔다.

넷마블창문프로젝트는 아동·청소년을 대상으로 하는 창의·문화 교육의 일환으로 AI 기술 융합 교육을 지원해 자라나는 아이들이 미래 인재 및 지역사회 구성원으로 온전히 성장할 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램이다.

넷마블문화재단은 '2026 넷마블창문프로젝트'를 시작했다고 27일 밝혔다. 넷마블창문프로젝트는 아동·청소년을 대상으로 하는 창의·문화 교육의 일환으로 AI 기술 융합 교육을 지원해 자라나는 아이들이 미래 인재 및 지역사회 구성원으로 온전히 성장할 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램이다. [사진= 넷마블]

2019년부터 진행되고 있으며 넷마블컴퍼니 임직원 기부금과 넷마블문화재단 기금을 더한 '넷마블나눔' 기금으로 운영되고 있다.

이번 프로그램은 관내(구로구, 금천구, 영등포구) 9개 초등학교 5~6학년 학생 약 250명을 대상으로 하며 초등학교 정규수업 및 방과 후 수업에 찾아가는 오프라인 교육으로 진행된다.

주요 활동으로는 ▲AI 윤리 교육 ▲AI로 게임 만들기 ▲감정을 읽는 AI 만들기 ▲사람 동작을 따라하는 AI 로봇 만들기 ▲블록코딩 ▲마이크로비트팩맨 어드벤처 등이 포함된 AI 기술 융합 교육 프로그램 15회기를 지원한다.

이 밖에도 넷마블 사옥 견학 및 임직원 직무 특강, 넷마블게임박물관 관람 지원 등이 제공된다.

한편 건강한 게임문화의 가치 확대 및 미래 창의 인재 양성, 나눔 문화 확산 등을 위해 지난 2018년 출범한 넷마블문화재단은 '문화 만들기', '인재 키우기', '마음 나누기' 등 3가지 영역을 중심으로 다양하고 전문화된 사회공헌 활동을 전개하고 있다.

넷마블문화재단에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

origin@newspim.com