울산시, 학교급식 예산 278억원 확대…학생 건강·지역경제 동시 지원

12만1000명 학생 학부모 부담 경감

먹거리 안전·지역경제 활성화 기대

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 학생들의 건강한 성장과 안전한 먹거리 제공을 위해 지역산 우수농산물 공급을 확대하고 무상급식 지원을 대폭 강화한다고 27일 밝혔다.

울산시는 학생 건강과 안전 먹거리 제공을 위해 2026년 우수농산물 학교급식 지원을 93억원으로 확대하고 무상급식비 185억원을 더해 총 278억원을 투입한다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

시는 올해 학교급식 식품비 지원 예산으로 총 93억 원을 투입한다. 지난해 49억 원보다 44억 원 늘어난 규모다. 여기에 무상급식비 185억 원을 더하면 2026년도 학교급식 총 지원액은 278억 원으로 역대 최대다.

이번 사업을 통해 지역 내 초·중·고 248개교, 약 12만 1000명의 학생들에게 지역에서 생산된 농산물이 공급된다. 시는 최근 물가 상승을 반영해 1식 지원 단가를 219원에서 426원으로 인상했다. 급식의 질과 식재료 안전성을 동시에 높이겠다는 취지다.

시는 이를 '통합형 급식 정책'으로 규정하고 먹거리 안전, 교육복지, 지역경제를 아우르는 정책으로 확대할 방침이다. 친환경 농산물 공급을 통해 학생 건강권을 보장하고, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공해 소득 안정과 지역경제 활성화를 도모한다는 계획이다.

시 관계자는 "우수농산물 급식 확대와 무상급식 강화는 아이들의 건강과 미래를 위한 기본 투자"라며 "학생에게는 신선하고 안전한 급식을, 지역 농가에는 안정적 판로를 제공해 상생 효과를 높이겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com