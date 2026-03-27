민주, 부산시장 경선에 이재성·전재수…'김부겸 유력' 대구는 추가 공모

경북지사 후보, 오중기 전 청와대 행정관 단수 공천

대구시장 후보 27~31일 추가 공모 진행

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 6·3 지방선거 부산광역시장 후보 선출을 위해 이재성·전재수 후보 간 경선을 실시한다고 27일 밝혔다.

김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 오후 당사에서 브리핑을 열고 "부산광역시장 선거에 공모한 후보자 두 분 모두 경선 후보자로 선정했다"며 전재수 의원과 이재성 전 부산시당위원장을 소개했다.

김이수 더불어민주당 중앙당 공천관리위원장. [사진=뉴스핌 DB]

이에 대해 조승래 사무총장은 "심사 끝에 당내 후보자들의 비전을 둘러싼 토론을 거치는 것이 좋다고 판단했고 또 각 후보자들의 요청도 있었다"면서 "이런 것들을 두루 감안해 경선을 결정했다"고 설명했다.

조 사무총장은 "두 분의 토론은 상대에 대한 비난보다는 부산의 어려운 상황을 진단하고, 미래를 어떻게 만들어갈 것인지 정책과 비전을 결정하는 좋은 경선이 될 것이라고 생각한다"며 "후보자들도 그렇게 마음가짐을 갖고 있는 것으로 안다"고 부연했다.

경북지사 후보로는 오중기 전 청와대 행정관을 단수 공천했다.

대구광역시장 후보와 관련해서는 출마가 유력한 김부겸 전 국무총리를 위해 27일부터 오는 31일까지 추가 공모를 진행하기로 했다. 신청 접수된 후보의 면접은 4월 3일 진행될 예정이다.

jeongwon1026@newspim.com