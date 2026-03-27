아진엑스텍, 삼성전자 로봇 납품에 제조-봇 추가

로봇 제어기·핵심 부품 내재화도 추진

삼성전자 AI 자율공장 전환 수혜 기대





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 정밀 모션제어 전문기업 아진엑스텍이 삼성전자에 제조-봇을 추가 납품하며 로봇 라인업 전반에 대한 공급 체제를 갖췄다.

27일 아진엑스텍은 삼성전자에 기존 다관절로봇·스카라 로봇에 이어 제조-봇까지 납품 범위를 확대했다고 밝혔다.

아진엑스텍은 다관절로봇 위탁제조를 시작으로 스카라 로봇 제어기 조립·납품, 스카라 로봇 세트 단위 납품, 오퍼레이팅-봇 순으로 사업 범위를 단계적으로 넓혀 왔다. 이번 제조-봇 추가로 삼성전자 제조라인에 적용되는 로봇 라인업 전반을 담당하는 공급 구조를 확보하게 됐다.

아진엑스텍 로고. [사진=아진엑스텍]

삼성전자는 오는 2030년까지 글로벌 생산 거점의 AI 자율공장(AI Driven Factory) 전환을 선언하고 ▲오퍼레이팅-봇(생산라인·설비 관리) ▲물류-봇(AGV, 물류운반) ▲제조-봇(조립공정 수행) 등 로봇 도입 확대 계획을 발표한 바 있다.

아진엑스텍은 위탁제조 중심 구조에서 나아가 로봇 제어기 및 핵심 부품 내재화를 통해 부가가치를 높인다는 전략도 병행 추진한다.

회사 관계자는 "삼성전자에 로봇 납품을 시작한 지 올해로 4년차를 맞이하며 지속적인 신뢰를 기반으로 적용 범위를 확대해 왔다"며 "이번 제조-봇까지 납품 범위가 확대되며 로봇 사업이 본격적인 성장 단계에 진입했다"고 말했다.



이어 "제어 기술 내재화를 통해 수익성과 경쟁력을 동시에 강화하고 고객사의 AI 자율공장 전환 전략에 대응하는 핵심 파트너로 자리매김할 것"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com