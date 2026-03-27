위아이, 데뷔 2000일 기념 팬송 '세이브' 발매…변치 않을 약속

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 위아이(WEi)가 데뷔 2000일 기념 팬송을 선보였다.

위아이는 27일 정오 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '세이브(SAVE)'를 발매했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 위아이 '세이브' 커버. [사진=위엔터테인먼트] 2026.03.27 moonddo00@newspim.com

'세이브'는 얼터너티브 록의 거친 질감과 인더스트리 팝의 세련된 사운드가 조화를 이루는 곡이다. 누군가를 사랑하기에 지켜내고 싶은 마음과 시간이 지나도 결코 변하지 않겠다는 진심 어린 약속을 노랫말로 풀어냈다.

특히, 멤버 장대현이 작사, 작곡, 편곡을 진두지휘하며 루아이(팬덤명)를 향한 감사와 사랑의 마음을 고스란히 담아냈다. 진심으로 쌓아 올린 밀도 높은 사운드 위 멤버들의 진정성 있는 보컬은 듣는 이들에게 깊은 여운과 울림을 선사했다.

위아이는 지난 2020년 10월 5일 데뷔 앨범 '아이덴티티 : 퍼스트 사이트(IDENTITY : First Sight)'를 발매하며 가요계 첫발을 내디뎠다. 위아이는 데뷔 2000일인 오늘(27일), 오랜 시간 변함없는 사랑과 응원을 보내준 팬들과의 추억을 되새기며 이번 팬송을 발매한 것으로 알려져 감동을 더한다.

위아이는 현재 본업인 음악 활동은 물론 드라마, 뮤지컬, 웹 예능 등 다방면에서 종횡무진 활약하며 영향력을 확장해 나가고 있다. 멤버별 적재적소에서 다재다능한 능력치를 발휘하고 있는 위아이의 한계 없는 스펙트럼에 향후 활동에 대한 기대감 역시 커진다.

한편, 위아이의 디지털 싱글 '세이브'는 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다. 이번 팬송에는 장대현, 김동한, 유용하, 김요한, 강석화 5인이 참여했다.

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