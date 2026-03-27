경과원 '2026년 경기 SW미래채움 강사 위촉식·워크숍' 성료

도내 청소년에 양질의 AI·SW 교육 기회 제공하고 미래 산업 이끌 디지털 인재 체계적으로 양성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원은 27일 수원 본원 3층 경기홀에서 '2026년 경기 SW미래채움 강사 위촉식 및 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.

위촉식 기념촬영 모습. [사진=경과원]

이번 행사는 과학기술정보통신부와 경기도가 공동 추진하는 SW미래채움 사업의 일환으로, 도내 청소년에게 양질의 AI·SW 교육 기회를 제공하고 미래 산업을 이끌 디지털 인재를 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다.

'AI 경기' 도정 방향에 맞춰 생성형 AI 활용 교육 체계를 고도화하기 위해 전문 강사 130여 명을 선발해 위촉식을 진행했다.

이날 행사에는 경기도 AI국장, 경과원 기업성장부문 상임이사, 한국정보과학진흥협회 관계자와 위촉 강사 등 140여 명이 참석했다.

1부에서는 SW미래채움 사업 전반에 대한 소개와 함께 강사 오리엔테이션이 진행됐고, 우수 강사의 활동 사례와 프로젝트 발표가 이어졌다.

현장에서 활동 중인 강사들의 실제 교육 경험과 성과가 공유되며 참석자들의 이해도를 높였다. 이어 대표 강사 3명에게 위촉장을 수여하며 본격적인 활동의 시작을 알렸다.

특강에서는 'AI·SW 교육 트렌드'를 주제로 최신 기술 흐름과 교육 방향이 제시돼 강사들의 교육 역량 강화에 기여했다.

2부 워크숍에서는 생성형 AI 기술을 중심으로 한 실습 프로그램이 집중적으로 운영됐다.

'나만의 AI 포트폴리오 만들기' 프로그램을 통해 강사들은 직접 AI 기반 콘텐츠를 기획하고 구현하는 과정을 경험했다.

실습 전문가의 밀착 지도를 통해 교육 현장에서 활용 가능한 다양한 사례를 익혔고, 생성형 AI 모델을 활용한 콘텐츠 제작 방식에 대한 이해도를 높였다.

또 협업 기반 프로젝트 활동을 통해 강사 간 네트워크를 형성하고, 교육 아이디어를 공유하는 시간이 마련됐다.

강사들은 교육 현장에서 직면할 수 있는 다양한 상황을 가정한 실습을 수행하며 문제 해결 능력을 높였고, 창의적인 교수법을 적용하는 방법을 익혔다.

경과원은 이번에 위촉된 강사를 중심으로 도내 청소년 약 3만 명을 대상으로 SW 및 AI활용 교육 프로그램을 운영할 계획이다.

특히 연천, 포천 등 정보 접근성이 낮은 경기 북부지역까지 교육 기회를 확대해 지역 간 디지털 격차 해소에 나선다.

단계별 교육 커리큘럼을 통해 수준별 학습을 지원하고, 수요 맞춤형 교육 콘텐츠도 지속적으로 발굴할 계획이다.

유태일 기업성장부문 상임이사는 "인공지능은 미래 산업을 이끄는 핵심 기술을 넘어 필수 역량으로 자리 잡았다"며 "이번에 위촉된 강사들이 전문성과 창의성을 바탕으로 청소년에게 효과적인 교육을 제공할 수 있도록 적극 지원할 계획이다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com