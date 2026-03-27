충북만 현역 컷오프…"납득 어려운 공천 혼란"

윤갑근, 국민의힘 공천 과정 비판하며 경선 참여 공식화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북지사 예비후보인 윤갑근 전 고검장은 27일 "경선에 끝까지 참여하겠다"고 밝혔다.

윤 예비후보는 이날 오후 충북도청에서 기자 간담회를 갖고 "전국에서 유일하게 충북에서만 지사와 청주시장 등 2명의 현역이 컷오프가 이뤄졌다"며 "이런 식의 공천 관리는 납득하기 어렵다"고 강한 불만을 드러냈다.

윤갑근 국민의힘 충북지사 예비후보가 충북도청을 찾아 당내 경선 참여 의사를 밝히고 있다. [사진=백운학 기자] 2026.03.27 baek3413@newspim.com

그러면서 "저 역시 당 소속이라는 게 부끄럽기도 할 정도로 힘들다"며 "그럼에도 불구하고 선거를 잘 수습해 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.

이번 지방선거가 단순한 '행정 일꾼' 선거를 넘어 국정 난맥상에 대한 국민 심판의 의미를 가진다고 강조했다.

"지사에 이어 수부도시 청주시장까지 컷오프된 상황은 충격적"이라며 "이런 상태에서 충북의 지방선거를 제대로 치를 수 있겠느냐"고 반문했다.

그는 "당이 집권 경험이 있는 제1야당인데, 선거를 이렇게 혼란스럽게 끌고 가는 것 자체가 안타깝다"고 했다.

이어 "국민의힘이 견제와 균형의 역할을 다하지 못한다면 국민이 직접 회초리를 들어 견제해야 한다"며 "이번 선거는 그래서 더 중요하다"고 거듭 말했다.

윤 예비후보는 김 지사가 법원에 제출한 공천 관련 가처분 결정이 아직 나오지 않은 상황에서 경선 일정이 강행되는 점도 문제로 꼽았다.

그는 "가처분 인용 여부도 결정되지 않았는데 기탁금을 언제까지 내라, 내지 않으면 배제한다는 식으로 밀어붙이는 건 거의 강압 수준"이라고 지적했다.

"결과에 따라 경선판이 요동칠 수도 있는데 이런 변수는 전혀 고려하지 않았다"며 "4월 중순까지 여유 있게 잡아 놓은 일정을 왜 이렇게 급박하게 몰아치는지 이해하기 어렵다"고 했다.

또한 일부 후보 간 연대나 단일화 움직임에 대해서는 "모두 우리 당의 소중한 자원들"이라며 "지방선거 승리를 위한 최선의 방안을 함께 찾을 것"이라고 밝혔다.

기자 회견 전 윤 예비후보는 자신의 페이스북을 통해 "정해진 절차를 지켰다. 공천을 신청했고 면접까지 마쳤다. 그 과정에서 경쟁하던 후보들이 떠났다. 한 분은 컷오프 되었고 두 분은 스스로 물러났다."고 적었다.

그러면서 "모욕적이고 분노가 치솟는다. 왜 이런 일이 벌어졌는지 도민들은 알 것이다. 그 한 번의 결정으로 원칙이 무너졌다"며 "도민만 믿고 가겠다"고 다짐했다.

그는 "끝까지 공천 과정에 참여해 사정 내정설을 포함해 제기된 의혹을 밝혀 나갈 것"이라며 "정당 민주주의와 민주 선거 제도를 반드시 지켜내는 후보가 되겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com