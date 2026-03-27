방탄소년단, '아리랑'으로 또 커리어 하이…초동 416만장 신기록

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단이 또 한 번 커리어 하이를 달성했다.
정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 놀라운 판매량으로 3년 9개월의 공백이 느껴지지 않는 글로벌 인기와 파급력을 입증했다.
27일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 20일 발매된 '아리랑'이 초동 416만 9464장을 돌파하며 팀 자체 신기록을 썼다. 이는 2020년 2월 선보인 정규 4집 '맵 오브 더 서울 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'의 초동 337만장을 훌쩍 뛰어넘는 수치다. 신보는 공개 약 10분 만에 밀리언 셀러를 달성한 데 이어 발매 첫날에만 398만장 판매됐다.
이로써 하루 만에 2026년 발매 음반 중 최다 판매량을 찍었다. 방탄소년단을 기다린 전 세계 음악팬들의 기대가 폭발적인 수치로 입증된 셈이다.
글로벌 음원 플랫폼에서의 기세도 압도적이다. 애플뮤직에서는 21일 기준 미국, 일본, 독일, 멕시코를 비롯한 102개 국가/지역의 앨범 차트 정상에 올랐다. 27일 현재까지 누적 115개 국가/지역 1위를 휩쓸며 전 세계적인 '아리랑' 열풍을 확인시켰다.
특히 신보는 발매 첫날 기준, 방탄소년단의 역대 앨범 중 최다 재생 수를 기록했다. 이와 동시에 이들은 해당일에 애플뮤직에서 가장 많이 스트리밍 된 가수로 등극했다. 타이틀곡 '스윔'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '데일리 톱 송 글로벌'에서 6일 연속 1위를 지켰다.
일본 음악시장에서의 영향력 역시 독보적이다. '아리랑'은 3월 30일 자 오리콘 '주간 합산 앨범 랭킹' 정상으로 직행했고 팀 통산 7번째 1위 작품이라는 대기록을 세웠다. 이와 동시에 올해 해외 아티스트 중 최다 주간 판매량을 찍었다. '주간 앨범 랭킹', '주간 디지털 앨범 랭킹'도 석권해 오리콘 주요 차트에서 3관왕을 달성했다.
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