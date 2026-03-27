용인시, 봄꽃 명소 12곳 미션투어 이벤트 개최…인증시 기념품 증정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 4월 19일까지 'Challenge 용인!! 생활관광 미션투어 봄꽃 사진 인증 이벤트'를 진행한다.

용인특례시 생활관광 미션투어 포스터.[사진=용인시]

시는 27일 이 이벤트를 통해 시민들이 동백호수공원 등 봄꽃 명소 12곳을 방문, 인증 사진을 찍으면 에코백·캐리어 등 소정의 기념품을 제공한다고 밝혔다.

2022년부터 운영 중인 'Challenge 용인!! 생활관광 미션투어'는 용인 생활관광지 방문 인증으로 시 캐릭터 '조아용'을 획득하는 프로그램이다.

이번 봄꽃 이벤트는 이를 활용해 얼굴이 보이도록 봄꽃 배경 사진을 생활관광 미션투어 누리집(www.yongin.go.kr/missiontour)의 '봄꽃 이벤트 1·2·3' 페이지에 업로드하면 참여 가능하다.

대상지는 남사화훼단지, 용인농촌테마파크, 용인중앙공원, 호암미술관 희원, 만골근린공원, 경희대 국제캠퍼스, 보정동 카페거리, 구갈레스피아, 동백호수공원, 정암수목공원, 상현공원, 정평천 등 총 12곳이다.

각 명소 1곳당 조아용 5개를 지급하며 최대 3곳 인증으로 1인당 최대 15개를 받을 수 있다.

조아용 수량(15·35·75·150개)에 따라 에코백, 무릎담요, 머그컵, 폴딩 카트, 캠핑웨건, 여행용 캐리어 세트 등 기념품이 차등 제공된다.

이상일 시장은 "봄꽃 관광으로 시민 일상에 활력을 불어넣고 지역 관광지를 홍보할 것"이라며 "많은 참여를 기대한다"고 전했다.

seraro@newspim.com