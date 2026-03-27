김병욱 "단수 추천 적합이지만 경선 결정 수용…네거티브 없이 성남 탈환"

장남 부동산 의혹 해소…중앙당 "네거티브 지속 시 자격 박탈"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 김병욱 성남시장 예비후보가 27일 "당 최고위원회의 경선 재실시 결정을 받아들이며, 네거티브 없는 경선으로 성남 탈환을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다.

김 예비후보는 이날 입장문을 통해 "전날 당 최고위원회가 경기도당 공천관리위원회의 성남시장 후보 단수 결정을 번복하고 경선을 다시 의결했다"며 "민주당을 깊게 사랑하는 저는 내란종식과 이재명정부의 성공을 위해 선당후사의 마음으로 최고위원회의 결정을 받아들인다"고 말했다.

김병욱 더불어민주당 성남시장 예비후보 [사진=김병욱 캠프]

김 예비후보는 "당이 재심위원회와 최고위원회를 통해 성남시장 후보로 제가 단수 추천된 것은 후보자 심사기준에 의거해 적합하게 이뤄졌다는 것을 공식적으로 확인했다"며 "공천심사결과 발표 이후 경쟁후보로 인해 촉발된 저의 장남 부동산 매입과정의 의혹도 재심위원회와 중앙당 통합검증센터가 소명자료를 받아본 결과 사실이 아닌 것으로 해소됐다"고 설명했다.

이어 "다만 단수추천보다는 경선을 통해 당내 전 세력이 선거승리를 위해 결집하는 것이 상대당과의 경쟁에서 유리한 국면을 조성할 것으로 판단해 향후 무분별한 의혹제기를 하지 않는다는 조건 하에 2인 경선 인용을 의결했다"며 "특히 향후 중앙당 결정에 반하여 네거티브 경선 운동 지속 시 후보자 자격 박탈 등 강력한 조치를 취하기로 했다"고 강조했다.

김 예비후보는 중앙당이 언론에 공식 배포한 내용을 인용하며 "당 재심위원회가 김지호 대변인 재심 신청을 인용했고, 김병욱 후보 자녀 의혹은 검증센터에서 검증해 해소됐다"며 "최고위원회의에서는 일련의 상황에 따라 2인 경선을 결정했다"고 밝혔다.

또한 "다만 한 후보가 네거티브 경선 운동을 지속하고 있는데, 이를 계속 이어갈 경우 후보자 자격 박탈 등 강력한 조치를 취할 것"이라는 중앙당의 입장을 전했다.

김 예비후보는 "그동안 그 어떠한 정치인보다 부끄럽지 않은 당당한 정치를 해왔다"며 "당의 이번 지방선거 후보선출 원칙인 4무 4강에도 부합하고, 당 재심위의 재검증 결과도 장남주택 구입 등과 관련해 문제가 없다고 분명히 했다"고 말했다.

그러면서 "빼앗긴 성남 탈환이 이재명정부 성공의 디딤돌이라 판단되어 최고위원회의 의결을 받아들인다"며 "성남은 대한민국 정치의 방향을 바꿔온 상징적인 도시"라고 강조했다.

김 예비후보는 "성남의 승리를 위해 갈등이 아닌 화합과 책임을 선택했다"며 "하나 된 힘으로 반드시 승리하라는 당원과 시민의 뜻을 따르겠다"고 다짐했다.

아울러 "오늘의 결단을 성남의 승리로 증명하겠다"며 "김병욱 반드시 승리하겠다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com