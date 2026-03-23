김병욱 성남시장 예비후보 정책자문단 출범…장·차관급 인사 참여

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 김병욱 성남시장 예비후보가 성남의 미래를 설계할 '정책자문단'을 출범시켰다고 23일 밝혔다.

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 김병욱 성남시장 예비후보가 분당구 판교역 광장에서 "정체된 성남의 역동성을 되살려 '대한민국 경제수도'로 만들겠다"며 출마선언을 하고 있다. 2026.03.05 observer0021@newspim.com

정책단에는 김상곤 전 사회부총리와 김호기·이종욱·강형구·김세용 교수 등 이재명 정부 전 국정기획위원들과 황기철 전 국가보훈처장과 문미옥 전 과기부 차관 등 장·차관급 인사들이 참여했다.

이재명 정부 전 국정기획위원들의 참여로 국정과제에 대한 이해도가 높아 노하우를 성남시 정책에 녹여낼 것으로 기대하고 있다.

특히 성남시가 직면한 재개발·재건축 갈등, 고도제한 완화, 상대원 하이테크밸리 혁신, 지하철 8호선 연장 등의 과제들을 속도감 있게 추진하고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 '실무형 정책'을 내놓을 계획이다.

이들 중 대다수가 성남에 거주 중인 전문가들로 구성됐기 때문에 지역 사정에 밝아 숙원 사업부터 고성장 첨단 산업 유치까지 실효성 있는 정책을 제시할 것으로 기대되고 있다.

정책단은 민생 중심의 실천을 최우선 가치로 내걸고 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 성남 맞춤 형 정책을 도출하는데 역량을 집중할 계획이다.

실무 총괄을 맡은 이종욱 교수는 "이번 정책단은 이론적 권위는 물론 현장 실무 경험과 이색적인 통찰력을 가진 분들로 구성되었다"며 "김병욱 후보의 실용주의 철학이 성남 시 민의 삶 속에서 구체적인 성과로 나타날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김병욱 성남시장 예비후보는 "내실 있는 변화를 원하는 '실용주의 행정' 에 전문가들이 공감해주셨다"며 "최고의 전문가들이 설계한 정책을 바탕으로 성남 시민의 삶을 어제보다 오늘 더 나은 방향으로 반드시 바꿔내겠다"고 밝혔다.

한편 정책단은 앞으로 정기적인 정책 세미나와 현장 방문을 통해 주거, 교통, 교육, 의료, 복 지, 체육, 산업 전반에 걸친 세부 공약을 다듬고 예산 확보 방안과 법적 검토를 마친 뒤 당장 임기 초반부터 실행할 수 있는 수준으로 완성해 순차적으로 공개할 계획이다.

■ 정책단 명단(가나다순)

AI기반 금융 혁신정책 : 강형구 이재명정부 전 국정기획위원회 자문위원

산학 상생 모델 창출 : 권영중 전 강원대 총장

국가급 교육 전략 및 미래 성남 교육 비전 설계 : 김상곤 전 부총리 겸 교육부장관

미래형 도시계획 및 주택 정책 : 김세용 이재명정부 전 국정기획위원

현장 중심의 교육 정책 자문 및 인재 양성 : 김원근 학교법인 안용학원 이사장

피지컬 AI, 보안·로봇 기술, 주거 및 돌봄 시스템 고도화 : 김한철 슈프리마 공동대표

사회 통합 및 민생 철학 정립 : 김호기 이재명정부 전 국정기획위원

지하철 및 광역교통망 확충 : 김황배남서울대 명예교수

AI 및 첨단기술 중심의 산업 혁신 정책 : 문미옥 전 과기정통부 1차관

생활체육 및 스포츠 복지 확대 : 박상현 한신대학교 교수

성남 AI 산업 생태계조성 지원 : 박성현 리벨리온 대표

다시 찾고 싶은 문화관광 도시 및 성남 브랜드 가치 제고 : 심창섭 가천대 교수

교육 격차 해소 및 맞춤형 도서관 구축 : 윤승용 남서울대총장

촘촘한 보건·복지 및 공공의료 강화 : 정혜주 고려대 교수

현장의 목소리를 정책에 담는 시민사회 소통 창구 : 이상락 전 국회의원

교육 학생복지 :이길상 한국학중앙연구원 명예교수

실무총괄 : 이종욱 이재명 정부 전 국정기획위원

일자리 창출 및 벤처 성장을 위한 엔젤펀드 활성화 : 전성민 가천대 교수

시민의 삶을 풍요롭게 하는 품격 있는 문화 예술 공연 기획 : 차수정 숙명여대 교수

맞춤형 재건축·재개발 및 도시 설계 : 홍경구 단국대 교수

고도제한 완화 및 안보 : 황기철 이재명 정부 전 국정기획위원회 자문위원

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