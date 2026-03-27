中, 일본여행 자제 재차 촉구..."중국인 대상 범죄 빈발"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 중국 정부가 자국민들에게 일본 여행을 자제할 것을 재차 촉구했다.

27일 NHK에 따르면 중국 외교부는 "중국 국민을 대상으로 한 범죄가 빈발하고 있다"며 국민들에게 당분간 일본 방문을 자제할 것을 다시 한 번 촉구했다.

도쿄 미나토구에 있는 주일 중국대사관에 일본 육상자위대원이 침입해 체포된 사건이 계기가 된 것으로 보인다.

지난 24일, 중국대사관에 침입한 혐의로 23세의 현직 육상자위대 장교가 건조물 침입 혐의로 체포됐으며, 부지 내 화단에서는 흉기가 발견됐다.

이 사건을 계기로 중국 외교부는 26일 국민을 대상으로 공지를 내고 "당분간 일본 방문을 자제할 것을 엄중히 주의 환기한다"고 밝혔다.

공지에서는 "일본의 치안은 불안정하며, 중국 국민을 대상으로 한 범죄가 빈발하고 있어 일본에 거주하는 국민을 둘러싼 환경이 계속 악화되고 있다"고 주장했다.

또한 이번 사건에 대해 "중국 외교관의 신변과 시설의 안전을 심각하게 위협하는 것으로, 매우 악질적이다"라고 비난했다.

중국은 지난해 11월, 다카이치 총리의 이른바 '대만 유사시'를 둘러싼 국회 답변에 반발한 이후, 국민들에게 일본 방문 자제를 반복해서 촉구해 왔다.

주일 중국대사관 [사진=로이터 뉴스핌]

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