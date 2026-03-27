지커코리아, 공식 영상으로 베일 벗었다…7X·출시 일정 공개

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커 코리아가 국내 출시를 앞두고 소비자들의 궁금증을 해소하기 위한 공식 영상을 공개하며 한국 시장 공략에 속도를 내고 있다.

지커 코리아는 공식 유튜브 채널 '지커보고있다'를 통해 출시 일정과 판매 차량, 서비스망 구축 계획 등 주요 정보를 담은 영상을 공개했다고 27일 밝혔다.

지커 7X.[사진=지커코리아]

이번 영상은 공식 SNS와 동호회 등에서 수집한 소비자 질문을 바탕으로 제작됐으며, 향후 브랜드 및 제품 정보를 전달하는 시리즈 콘텐츠로 이어질 예정이다. 첫 영상에서는 한국 출시 일정, 최초 판매 모델, 차량 사양, 전시장 및 서비스 센터 계획 등 총 8개 핵심 질문에 대한 답변이 담겼다.

출시 일정과 관련해 지커 측은 "현재 인증 절차를 진행 중이며, 소비자 요구를 충족하기 위한 막바지 단계에 있다"고 밝혔다.

국내 첫 출시 모델은 중형 전기 SUV '7X'로 확정됐다. 이는 중형 SUV 선호도가 높은 국내 시장 특성을 반영한 전략적 선택으로, MPV '009', 슈팅브레이크 '007 GT', 대형 SUV '8X·9X' 등은 향후 시장 반응을 고려해 도입 여부가 결정될 예정이다.

특히 국내에는 7X의 부분변경 모델이 출시될 예정으로, 중국을 제외한 글로벌 시장 최초 적용 사례라는 점이 특징이다. 배터리는 75kWh LFP '골든 배터리'와 CATL의 100kWh NCM 배터리가 적용된다.

편의 사양도 경쟁력을 강조했다. 전 좌석 자동문과 영하 6도부터 영상 50도까지 지원하는 냉온장고, 1000개의 LED로 구성된 스타게이트 라이트, 21개 스피커의 지커 사운드 프로 등이 옵션으로 제공될 예정이다.

자율주행 기능은 국내 규제를 고려해 라이다(LiDAR)는 제외되지만, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 차선 유지, 차선 변경 보조 등 레벨2 수준의 주행 보조 기능은 기본 탑재된다.

판매 방식은 딜러 체계를 채택한다. 지커는 서울·수도권을 비롯한 주요 도시에 전시장을 구축하고, 제주도를 포함한 전국 각 지역에 최소 1개 이상의 서비스 센터를 운영할 계획이다.

지커 코리아 관계자는 "이번 영상은 국내 소비자들의 높은 관심에 정확한 정보를 제공하기 위해 기획됐다"며 "향후 시리즈를 통해 출시 시점과 인증 제원 등 구체적인 정보를 순차적으로 공개할 예정"이라고 밝혔다.



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