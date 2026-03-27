9개 부처, '올해의 K-스타트업 2026' 27일 공고…최대 5억원 상금 시상

12개 리그 운영…오늘부터 접수

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 교육부, 국방부, 문화체육관광부, 기후에너지환경부, 성평등가족부, 지식재산처, 방위사업청 등 9개 부처가 협업해 '올해의 K-스타트업 2026'을 27일 공고했다.

올해 대회는 기존 '도전! K-스타트업'을 개편했으며, 우승상금을 기존 3억원에서 5억원으로 상향했다. 초기창업패키지 등 후속 지원사업의 우선 선정대상도 상위 6개팀에서 상위 20개팀으로 확대된다. 팁스 운영사 등이 참여하는 투자 프로그램도 신설된다.

과학기술정보통신부 전경. [사진=뉴스핌DB]]

올해는 AI리그를 포함해 총 12개 리그를 운영한다. 혁신창업리그, 학생리그, 국방리그, 여성리그, 기후에너지환경리그, 관광리그, 지식재산리그, 국방과학기술리그, 연구자리그, 콘텐츠리그, 스포츠리그가 진행된다.

대회 일정은 이날 통합공고를 시작으로 8월까지 부처별 예선리그를 진행한다. 예선리그를 통과한 창업기업들은 통합본선을 거쳐 12월 최종무대인 왕중왕전에 진출할 20개팀으로 선발된다. 왕중왕전에서 올해의 K-스타트업을 선정해 최대 5억원의 상금을 시상한다.

참여를 희망하는 창업기업은 K-스타트업 누리집에 게시된 통합 공고문과 예선리그 운영 부처별 세부 모집공고를 확인해 신청하면 된다.

biggerthanseoul@newspim.com