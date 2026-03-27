신라면세점, 위스키 '글렌알라키' VIP 시음회 성료

유튜브 '주락이월드' 조승원 기자 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신라면세점이 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 브랜드 '글렌알라키(THE GLENALLACHIE)'와 함께 고객 초청 VIP 시음회를 진행했다.

신라면세점은 지난 24일 서울시 중구 장충동 소재 신라면세점 서울점에서 VIP 고객 30여명이 참석한 가운데 '글렌알라키'의 신라 단독 위스키를 경험할 수 있는 시음회를 성황리에 마쳤다고 27일 밝혔다.

지난 24일 서울시 중구 장충동 소재 신라면세점 서울점에서 '글렌알라키' VIP 시음회가 진행됐다. 유튜브 '주락이월드' 조승원 기자가 시음회를 진행하고 있는 모습. [사진=신라면세점 제공] nrd@newspim.com

이번 행사는 주류 전문 유튜브 채널 '주락이월드'를 운영하는 조승원 기자가 진행했다. 글렌알라키 증류소의 역사와 철학, 캐스크 숙성 방식, 위스키에 얽힌 다양한 이야기 등을 소개하며 참석자들이 위스키를 보다 깊이 이해할 수 있는 시간을 마련했다.

시음회에서는 전 세계에서 신라면세점에서만 만나볼 수 있는 단독 싱글캐스크 제품 2종을 비롯해 글렌알라키의 대표 위스키 총 4종을 선보였다.

특히 신라면세점 단독 한정판인 '글렌알라키 싱글캐스크 2005 19년 셰리 벗 신라 에디션'과 '글렌알라키 싱글캐스크 2007 17년 올로로소 펀천 신라 에디션'을 직접 시음할 수 있는 기회를 제공해 참석 고객들의 큰 호응을 얻었다.

싱글캐스크는 하나의 오크통에서 숙성된 원액만을 병입하는 방식으로, 각 캐스크가 지닌 고유한 개성과 풍미를 그대로 담아낸 것이 특징이다. 특히 글렌알라키의 싱글캐스크는 위스키 업계의 전설적인 마스터 디스틸러인 빌리 워커(Billy Walker)가 증류소 내 수천 개의 오크통 중 가장 뛰어난 잠재력을 가진 캐스크만을 엄선해 병입하는 최상위 라인업으로 알려져 있다.

또 싱글캐스크 제품 외에도 일본산 미즈나라 오크와 올로로소 셰리 캐스크를 활용해 숙성한 '글렌알라키 마스터 오브 우드 17년 미즈나라 & 올로로소'와 브랜드의 대표 제품인 '글렌알라키 15년' 등 총 4종을 시음하며 제품별 풍미와 특징을 경험하는 시간을 가졌다.

한편, 글렌알라키는 스코틀랜드 스페이사이드 지역에 위치한 독립 증류소로, 대기업에 소속되지 않고 장인 중심의 방식으로 운영되고 있다. 특히 2017년 위스키 업계의 전설적인 마스터 디스틸러 빌리 워커가 증류소를 인수한 이후 캐스크 관리와 품질 철학을 강화하며 위스키 애호가들 사이에서 주목받고 있다.

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