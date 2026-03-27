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"트럼프, 대이란 지상작전 개시에 무게...장기전 불가피"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 굴복시키기 위해 이란 원요 수출의 핵심 석유 요충지인 하르그섬을 장악하는 지상 작전 개시에 무게를 두고 있다고 타임스 오브 이스라엘이 중재국 당국자들을 인용해 26일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 협상을 중재 중인 한 고위 관계자는 "미국은 지상 작전이 전개되면 이란이 군사적 압박을 견디지 못하고 결국 굴복할 것으로 확신하고 있다"고 전했다.

특히 미국은 이란이 현재 제시된 '15개 항 종전안'을 수용할 가능성이 낮다고 보고 있으며, 트럼프 대통령의 지시에 따라 하르그섬 탈환을 위해 수천 명의 병력을 해당 지역에 급파한 것으로 알려졌다.

지난 2월 25일(현지시간) 위성에서 촬영된 이란 하르그섬의 한 석유 터미널의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

하지만 중재국 관리들은 이러한 미국의 지상전 구상이 결국 '장기전의 늪'이 될 것이라고 강력히 경고했다. 한 관리는 "미군이 하르그섬을 점령할 수는 있겠지만, 이를 유지하려면 훨씬 많은 병력과 장기간의 전투가 불가피하다"고 지적했다. 이는 백악관이 대외적으로 공언해온 '4~6주 내 종전' 시나리오를 훨씬 초과하는 소모전으로 이어질 수 있다는 분석이다.

실제로 이번 주 토요일(28일)이면 전쟁 발발 4주가 되지만, 중재자들은 지상전이 시작될 경우 전쟁이 끝을 알 수 없는 국면으로 빠져들 것으로 보고 있다. 이란 역시 전쟁 전에도 거부했던 조건들을 지상전 압박이 있다고 수용할 가능성은 낮다는 것이 중재자들의 공통된 시각이다.

◆ '최후통첩'에서 '열흘 유예'까지…가팔라진 상륙작전 시계

이날 앞서 트럼프 대통령은 이란에 대한 에너지 시설 타격 데드라인을 오는 4월 6일로 열흘 더 연장하며, 이것이 "이란의 요청에 따른 것"이라고 주장했다. 하지만 월스트리트저널(WSJ)이 취재한 중재국 고위 관계자들은 "이란은 타격 중단을 요청한 사실이 없다"고 정면 반박했다.

당초 트럼프 대통령은 지난 21일, "48시간 안에 호르무즈 해협을 열지 않으면 이란 내 발전소를 초토화하겠다"고 최후통첩을 보낸 바 있다. 이에 따른 최초 공격 예정일은 지난 23일이었으나, "이란이 협상을 간절히 원한다"는 이유로 5일간 유예되어 28일로 한 차례 미뤄졌다. 그런데 이번에 다시 이란의 요청을 명분으로 4월 6일까지 재차 연장한 것이다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'을 통해 "에너지 시설 파괴 계획을 4월 6일 오후 8시(한국시간 4월 7일 오전 9시)까지 중단한다"며 "가짜 뉴스를 퍼뜨리는 세력의 주장과 달리 협상은 매우 순조롭다"고 주장했다. 이어 폭스뉴스와의 인터뷰에서는 "이란은 7일 유예를 요청했지만 내가 너그럽게 10일을 줬다"며, 그 배경으로 이란이 최근 일부 선박의 호르무즈 해협 통행을 허용한 점을 꼽았다.

하지만 협상 중재자들의 설명은 다르다. 이란 지도부는 미국의 평화안을 검토 중일 뿐 최종 결정을 내리지 않았으며, 오히려 본격적인 회담에 앞서 미국의 '과도한 요구'를 축소할 것을 압박하고 있다. 양측이 서로 받아들이기 힘든 '최대주의적 요구'를 고수하고 있어, 현재로서는 휴전 협상의 성공 가능성이 매우 낮다는 것이 중재자들의 공통된 진단이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 피트 헤그세스 미 국방부 장관(오른쪽) [사진=로이터 뉴스핌] 

◆ 대화는 '명분 쌓기', 실상은 '결정적 한 방' 노리는 상륙 작전

현재 미국은 협상과 군사적 옵션을 동시에 진행하는 '투트랙' 전략을 취하고 있으나, 실제로는 지상전 가능성이 급격히 커지는 모양새다. WSJ에 따르면 미 국방부는 트럼프 대통령에게 폭넓은 군사 옵션을 제공하기 위해 지상군 1만 명을 중동에 추가 파견하는 방안을 검토 중이다. 이는 백악관이 대외적으로 흘리는 대화 기류와는 상반된 대규모 병력 증강 움직임이다.

특히 미 국방부는 전쟁을 단번에 끝낼 '결정적 한 방(Knockout Blow)'을 준비하고 있다. 악시오스는 미군이 ▲하르그섬 점령 및 봉쇄 ▲호르무즈 해협의 라락섬 및 아부무사 등 전략 도서 장악 ▲이란 내 고농축 우라늄 탈취 등 구체적인 지상 작전 옵션을 검토 중이라고 전했다.

가장 핵심적인 타깃은 이란 원유 수출의 90%를 담당하는 하르그섬이다. 이곳을 점령하거나 봉쇄할 경우 이란의 대중국 석유 수출을 즉각 차단해 강력한 협상력을 확보할 수 있다. 이미 제82공수사단 1,000명과 해병대 5,000명이 현지로 향하고 있으며, 특히 해병대를 태운 강습상륙함 'USS 트리폴리(LHA-7)'가 호르무즈 해협 인근으로 전진 배치되었다.

이란 역시 이를 감지하고 하르그섬에 지뢰를 매설하고 휴대용 지대공 방어 시스템(MANPADS)을 보강하는 등 결사 항전 태세를 갖추고 있다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 "섬을 점령하려 한다면 배후 지역 국가의 기반 시설을 무차별 타격하겠다"며 배수진을 쳤다.

결국 내달 6일까지 양측이 종전안 협상에 나서 한 달 간 휴전에 돌입할지, 미군 추가 병력이 집결을 완료하고 지상전의 서막을 여는 'D-Day'가 될지 지켜봐야 할 것이다. 

wonjc6@newspim.com

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