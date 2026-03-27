기아 김학준 선임, 4000대 판매 '그랜드 마스터' 등극

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아는 서부 화정지점 소속 김학준 선임 오토컨설턴트가 누적 판매 4000대를 달성하며 '그랜드 마스터(Grand Master)'에 올랐다고 27일 밝혔다.

기아 김학준 선임 오토컨설턴트가 서울 강남구에 위치한 브랜드 체험공간 Kia 360에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=현대차그룹]

그랜드 마스터는 기아에서 누적 판매 4000대를 기록한 영업 인력에게 부여되는 최고 수준의 명예 칭호다. 김학준 선임 오토컨설턴트는 2002년 입사 이후 23년간 영업 현장을 지키며 연평균 164대를 판매, 누적 4000대를 달성해 역대 37번째 그랜드 마스터에 이름을 올렸다.

기아는 이번 성과를 기념해 김학준 선임 오토컨설턴트에게 상패와 함께 포상 차량을 수여했다.

김학준 선임 오토컨설턴트는 "고객의 마음을 얻는 일은 쉽지 않지만, 꾸준히 쌓아온 신뢰가 이번 성과로 이어졌다고 생각한다"며 "앞으로도 기록에 안주하지 않고 더욱 겸손한 자세로 고객에게 다가가겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 기아는 영업 현장의 사기 진작과 건전한 경쟁 문화 조성을 위해 다양한 포상 제도를 운영하고 있다. 장기판매 명예 포상 제도를 통해 누적 판매 2000대 달성 시 '스타', 3000대 '마스터', 4000대 '그랜드 마스터', 5000대 '그레이트 마스터' 등의 칭호를 부여하고 있으며, '기아 스타 어워즈(KIA Star Awards)' 등을 통해 우수 인력을 격려하고 있다.

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