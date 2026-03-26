용인특례시, 자율주행버스 시범사업 현장 점검 실시

5월부터 시민 대상 여객운송 시작 예정
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 자율주행자동차 시범사업을 앞두고 지난 25일 기흥구 동백동 용인세브란스병원에서 사전 현장 점검을 실시했다.
이상일 시장은 이날 자율주행 버스에 직접 탑승해 탑승객 안전과 자율주행 시스템, 노선 운행 등을 점검하며 이용자 관점에서 의견을 제시했다.
이 시장은 "자율주행자동차는 지역 주민 교통편의를 높일 수 있을 것"이라며 "운영 기관과 이용자 여론을 수렴해 시민이 안전하게 이용할 수 있는 대중교통 수단으로 만들겠다"고 밝혔다.
시범운행은 용인세브란스병원에서 동백역, 동백이마트 등을 잇는 편도 5㎞ 순환노선에서 11개 정류장을 경유하며, 3월부터 5월까지 진행된다. 평일 오전 8시30분부터 오후 4시15분까지 운영되며 현장 여건에 따라 조정한다.
투입 차량은 14인승 버스 2대로, 16개 센서를 장착해 차선 인식, 악천후 대응, 초정밀 위치 추적 등을 수행한다. 자율주행 시스템은 인지·판단·제어 알고리즘으로 정밀 조향과 가속·감속을 통제한다.
시는 시험기간 동안 데이터를 축적해 안정성을 평가하고, 4~5월 한정운수면허 발급 후 5월 여객운송을 시작할 계획이다. 안전요원이 탑승해 이상 시 수동 전환하며, 어린이·노인보호구역 등은 수동 운행한다.
지난해 7월 운영 용역을 시작해 차량 개조와 임시운행허가를 취득했으며, 11월 용인세브란스병원과 업무협약을 맺어 시설 지원과 인프라 구축을 협력한다.
seraro@newspim.com