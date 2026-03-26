삼척 마읍천 수변공원 준공…둘레길·전망테라스 갖춘 휴식공간

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 근덕면 마읍천 일대에 조성한 '마읍천 수변공원'이 3년간의 공사를 마무리하고 26일 준공식을 가졌다.
수변공원은 주민 여가 공간 확충과 관광 기반 강화를 위해 2022년 12월 착공해 지난해 12월 시설 조성을 마쳤다. 수변공원 1만2900㎡와 재동유원지 5100㎡를 포함해 총 1만8000㎡ 규모다. 전망 테라스 10개소, 둘레길 3080m, 목재 데크로드 875m, 인도교 1개소(연장 107m·폭 3m) 등을 갖췄다.
시는 오는 6월 말까지 경관조명 설치를 완료할 계획이다. 조명이 더해지면 야간 이용 안전성이 높아지고, 마읍천 일대 경관이 한층 개선돼 새로운 볼거리로 자리잡을 것으로 기대된다. 인근 관광자원과의 연계를 통해 근덕면 방문객의 체류 시간 확대에도 긍정적 효과가 예상된다.
김성열 건설과장은 "마읍천 수변공원이 주민에게는 일상 속 쉼터가 되고, 방문객에게는 머물고 싶은 공간이 되길 기대한다"며 "자연과 어우러진 생활형 공간을 지속 확충해 나가겠다"고 말했다.
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