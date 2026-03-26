광양시, 2차전지 기초원료 특화단지 '정조준'

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시가 이차전지 기초원료 특화단지 지정을 앞두고 광양만권의 원료·소재 기반과 항만 인프라를 앞세운 전기차 산업 거점 전략으로 7월 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 추가 지정을 노리고 있다.
시는 26일 시청 시민홀에서 '광양만권 이차전지 특화단지 전문가 포럼'을 열고 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지(기초원료 분야) 지정 필요성을 논의했다고 밝혔다.이번 포럼은 전라남도와 함께 준비해 온 이차전지 특화단지 추가 지정에 앞서 광양만권의 기초원료 경쟁력을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.
전문가들은 광양만권의 강점으로 포스코퓨처엠 등 15개 이상 전·후방 소재 기업이 집적된 산업 생태계, 포스코그룹 등 앵커기업의 대규모 투자 계획, 광양항 인프라를 활용한 원료 수급 용이성을 꼽았다.
특히 전기차 기업의 배터리 현지 생산 계획과 연계한 완성차 공장 유치 필요성이 제기되면서 원료·소재부터 완성차까지 이어지는 산업 구조를 통해 글로벌 모빌리티 거점으로 육성해야 한다는 의견이 나왔다.
또 광양만권이 국내 최대 수준의 리튬·니켈 생산 기반을 갖춘 만큼 국가 공급망 안정을 위한 핵심 거점이라는 점에서 특화단지 지정 필요성이 강조됐다.
시 관계자는 "광양만권은 원료부터 소재, 재활용까지 이어지는 이차전지 전주기 생태계가 이미 구축된 지역"이라며 "포럼에서 제시된 전기자동차 기업 유치 전략을 정책에 반영하고 4월 발표평가와 현장실사에 철저히 대비해 특화단지 지정을 이끌어내겠다"고 말했다.
광양시는 이차전지 소재·재활용 중심 산업 생태계 고도화와 기초원료 공급망 거점 확보를 목표로 7월에 있을 특화단지 최종 유치를 위해 행정 역량을 집중할 방침이다.
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