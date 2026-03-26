가수 영탁, 5월 두 번째 팬콘서트 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 영탁이 두 번째 팬콘서트를 개최하며 팬들과 뜨겁게 재회한다.
영탁은 오는 5월 2, 3일 양일간 서울 중구 장충체육관에서 '2026 영탁 팬콘 '을 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.
이번 팬콘서트 '2026 영탁 팬콘 '은 영탁과 공식 팬클럽 '영블스'가 '원 팀(ONE TEAM)'으로 하나 되는 순간을 담아낸 공연으로, 함께일 때 비로소 완성되는 축제라는 의미를 담았다.
앞서 영탁은 지난해 '2025 영탁 단독 콘서트 '탁 쇼4(TAK SHOW4')' 를 통해 서울을 시작으로 대전, 전주, 대구, 인천, 안동, 청주까지 전국 투어를 이어가며 팬들과 가까이 호흡했다. 이어 지난 1월 서울 잠실실내체육관에서 진행된 2025 영탁 단독 콘서트의 앙코르 공연까지 성황리에 마무리하며 뜨거운 공연 열기를 입증했다.
이 같은 흐름 속에서 이어지는 이번 팬콘서트는 보다 밀도 높은 소통과 색다른 무대로 채워질 전망이다. 공연마다 강한 라이브와 무대 장악력으로 호평을 받아온 만큼, 또 한 번 특별한 무대를 선보일 것으로 기대를 모은다.
'2026 영탁 팬콘 ' 예매는 NOL 티켓(구 인터파크 티켓)을 통해 진행된다. 오는 3월 27일 오후 2시부터 4월 2일 오후 2시까지 선예매 인증이 진행되며, 3월 31일부터 4월 2일 오후 2시까지 선예매가 이뤄진다. 일반 예매는 4월 2일 오후 8시부터 가능하다.
영탁은 무대뿐만 아니라 tvN '벌거벗은 세계사', KBS 2TV '개는 훌륭하다' 등 다양한 방송과 자신의 이름을 내건 유튜브 채널 '박영탁'을 통해 일상적인 매력까지 보여주며 다방면에서 활약을 이어가고 있다.
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