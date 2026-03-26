울진군, '못자리 10일 늦추기' 운동 전개... 기후 변화 선제 대응

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군이 최근 기후 변화에 따른 고온 장해와 병해충 피해 증가에 선제적으로 대응하기 위해 벼 재배 농가를 대상으로 '못자리 10일 늦추기 운동'을 전개한다.
최근 봄철 기온 상승과 여름철 고온 장기화로 벼의 출수기가 한여름 고온기에 겹치면서 등숙 불량, 수량 감소, 품질 저하 등의 피해가 지속적으로 발생하고 있다. 특히 최근에는 깨씨무늬병 발생이 증가해 농가의 어려움이 가중되고 있는 상황이다.
26일 울진군에 따르면 이 문제의 주요 원인은 조기 못자리 및 모내기로 생육 시기가 고온기와 맞물리면서 병해 발생과 생리 장해가 동시에 증가하는 구조적 문제가 나타나고 있다.
이에 울진군은 못자리 시기를 약 10일 늦추는 실천 운동을 통해 벼 생육 시기를 조정하고, 고온기 출수를 피하여 안정적인 생산 기반을 마련할 계획이다.
지금은 빠르게 심는 것이 아니라 적기에 심는 것이 중요하며 못자리 시기를 조금만 늦춰도 고온 장해와 병해를 동시에 줄일 수 있다는 게 울진군의 설명이다.
울진군은 이번 운동의 확산을 위해 현수막 게시, 리플릿 배포, 마을 방송 농업인 교육 등을 병행 추진하는 한편 모내기 적기인 5월 하순부터 6월 상순 준수를 적극 홍보하고 있다. 또 농가 스스로 실천할 수 있도록 조기 파종 자제, 적정 육묘 기간 유지, 지역별 재배 기준 준수 등을 집중 안내할 계획이다.
울진군 농업기술센터 관계자는 "못자리 시기가 수확을 좌우하는 만큼 농업인들의 적극적인 참여가 필요하다"며 "이번 '못자리 10일 늦추기 운동'을 통해 기후 변화에 대응하는 안정적인 벼 농사를 실현해 나가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com