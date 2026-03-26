롯데월드타워에 뜬 드리미...로봇청소기로 스마트홈 확장 시동

정수기·공기청정기로 제품군 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 스마트 홈 청소 가전 브랜드 드리미가 프리미엄 로봇청소기 'X60' 시리즈를 앞세워 서울 잠실 롯데월드타워에 팝업을 열고 국내 시장 공략에 시동을 걸었다. 인공지능(AI) 기반 자율청소 기술을 전면에 내세우는 동시에 정수기·공기청정기 등으로 제품군을 확장하며 스마트홈 사업 확대 의지를 드러냈다.
드리미는 지난 25일 서울 송파구 잠실 롯데월드타워 1층 아트리움에 'X60' 시리즈 팝업스토어를 열었다. 아트리움은 그간 패션 브랜드나 인기 소비재 중심의 팝업이 주를 이뤄온 공간이다. 롯데월드몰에서 방문객들이 가장 몰리는 자리인 만큼 '지금 가장 뜨는 브랜드'가 들어서는 자리로 꼽힌다. 이 곳에 로봇청소기 브랜드가 팝업을 연 것은 이례적이다.
전시 콘셉트는 'Beyond the Limit, 보이지 않는 곳까지 완벽하게'. 단순 제품 전시를 넘어, 공간을 스스로 인식하고 판단하는 AI 기반 청소 기술을 직접 체험하는 데 초점이 맞춰졌다. 관람객들은 청소기가 문턱을 넘거나 가구 사이를 피해 이동하는 모습, 낮은 공간으로 자연스럽게 파고드는 동작을 눈앞에서 확인할 수 있었다.
전시장 중앙에는 이달 출시된 프리미엄 로봇청소기 'X60' 시리즈(X60 Ultra·X60 Master)가 자리했다. X60 시리즈는 AI 광학 스캔과 고도화된 장애물 인식 기술을 기반으로 공간을 정밀하게 분석한다. 실시간으로 최적 경로를 설정하고 청소 방식을 스스로 판단하는 구조다. AI 옴니사이트(OmniSight) 기반 정밀 인식과 경로 설정 기능이 핵심이다. 여기에 7.95㎝ 초슬림 설계를 적용해 소파와 침대 아래까지 진입하고, 8.8㎝ 프로립(ProLeap) 기술로 문턱 등 장애물도 안정적으로 넘는다.
이날 드리미는 로봇청소기 뿐만 아니라 주방가전, 공기청정기, 퍼스널케어 제품까지 선보이며 하나의 스마트홈 흐름을 구성했다. 특히 정수기와 공기청정기 신제품이 국내에서 처음 공개되면서 관람객들의 관심이 몰렸다. 공기청정기는 총 4종 중 3종이 미출시 모델이고, 정수기는 드리미의 국내 첫 출시 제품이다. 상반기 출시를 앞둔 제품군을 한자리에서 미리 확인할 수 있다.
퍼스널케어 존에서는 헤어 스타일링 시연이 열렸다. 전문가가 직접 기기를 활용해 스타일링을 보여주자 관람객들이 가까이 모여들었다. 단순 관람형 전시가 아닌 체험형 콘텐츠로 공간을 채운 점이 눈에 띄었다. QR 스탬프 투어와 포토 키오스크에도 줄이 이어졌다.
드리미는 이번 X60 시리즈를 통해 프리미엄 로봇청소기 시장 공략을 본격화한다는 계획이다. 드리미 관계자는 "이번 팝업스토어는 X60 시리즈 기술력을 직접 체험하는 자리이자 AI 기반 스마트홈 생태계를 국내에 처음 선보이는 공간"이라며 "제품군을 확대해 연결성과 지능을 갖춘 스마트 라이프를 제공하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com