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로봇청소기 넘어 '공간 설계 플랫폼' 구축하는 드리미, 스마트홈 정조준

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로봇청소기 중심 '공간 데이터' 축적…AI 플랫폼 전략 본격화
국내 데이터센터 이전…데이터 주권 앞세운 로컬 운영 체계 구축
X60 시리즈, 자율형 청소 시스템으로 기술력 구체화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 스마트홈 시장의 경쟁 구도가 '제품'에서 '데이터'로 이동하고 있다. 개별 기기의 성능을 앞세우던 과거와 달리 집 안 환경을 얼마나 정밀하게 이해하고 통합하느냐가 핵심 경쟁력으로 떠올랐다. 가전이 단순 도구를 넘어 공간을 해석하는 인공지능(AI) 디바이스로 진화하면서 기업 간 경쟁 축도 플랫폼 중심으로 재편되는 흐름이다.

[사진=드리미]

◆로봇청소기에서 '공간 데이터 플랫폼'으로
19일 가전업계에 따르면 특히 로봇청소기는 이 같은 변화의 전면에 서 있다. 카메라와 센서를 기반으로 실내 구조를 맵핑하고 가구 배치와 이동 동선을 학습하는 데 그치지 않고 오염 패턴까지 분석한다. 가정 내에서 가장 많은 공간 데이터를 축적하는 기기로 자리 잡으면서 단순 청소 장비를 넘어 '데이터 허브' 역할을 수행하고 있다는 평가가 나온다.

스마트홈 브랜드 드리미(Dreame Technology)는 제품 경쟁을 넘어 플랫폼 구축 전략을 전면에 내세웠다. 로봇청소기를 중심으로 공기청정기, 세탁기, 주방가전 등을 연결해 하나의 AI 기반 생태계를 구축하겠다는 구상이다. 각 기기가 수집한 데이터를 공유하고 상황을 해석해 유기적으로 반응하는 구조를 통해 '연결'을 넘어 '판단' 중심의 스마트홈을 구현하겠다는 전략이다.

핵심은 연결성 자체보다 AI 알고리즘의 분석·판단 능력이다. 드리미는 단일 제품 성능 경쟁에서 벗어나 데이터 기반 의사결정 구조를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 통해 제품 단위가 아닌 플랫폼 차원의 경쟁력 확보를 추진하는 모습이다.

데이터 신뢰 확보도 전략의 중요한 축이다. 드리미는 최근 한국 사용자 데이터를 해외가 아닌 국내 데이터센터로 이전하며 로컬 기반 운영 체계를 구축했다. 데이터가 해외로 전송되거나 외부에 저장되지 않고 국내에서 처리·보관되는 구조다. 집 안 정보를 다루는 만큼 데이터 주권과 투명성을 경쟁력으로 내세운 것이다. 드리미의 사업 영역이 '로봇청소기 제조'에서 '공간 설계'로 확장되는 흐름이다. 

드리미, AI 플래그십 로봇청소기 'X60' 시리즈 국내 정식 출시 [사진=드리미]

◆X60으로 본격화한 'AI 플랫폼 전략'
드리미는 국내 출시를 앞둔 'X60' 시리즈를 통해 이러한 전략을 구체화하고 있다. X60 울트라와 X60 마스터로 구성된 제품은 AI 기반 자율형 청소 시스템을 탑재한 플래그십 모델이다. AI 연산 구조와 데이터 통합 설계를 전면에 내세워 플랫폼 전략의 출발점 역할을 할 것으로 보인다.

이 제품은 AI 블루 라이트 광학 스캔과 고도화된 장애물 인식 기술을 적용해 공간을 정밀하게 분석한다. 수집된 데이터를 기반으로 AI가 상황을 판단하고 최적 경로와 청소 강도를 스스로 결정하는 자율형 시스템을 구현했다. 청소 전 과정이 자동화되면서 실시간 데이터 연산과 판단이 핵심 기능으로 자리 잡았다.

스마트홈 시장이 성숙 단계에 접어들면서 경쟁 기준도 변화하고 있다. 보유한 제품의 수보다 기기 간 연결성과 데이터 활용 능력이 경쟁력을 좌우하는 구조다. 로봇청소기를 중심으로 한 드리미의 플랫폼 전략이 스마트홈 경쟁 구도 변화의 변수로 떠오르고 있다.

syu@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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