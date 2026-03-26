미래에셋증권 'IMA 2호' 2거래일 만에 1000억 완판

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권 '미래에셋 IMA 2호'가 출시 2거래일 만에 모집액 1000억원을 채우며 조기 완판됐다.
26일 미래에셋증권은 오는 27일 오후 4시까지였던 판매 마감일보다 하루 앞서 온라인·오프라인 판매가 모두 종료됐다고 밝혔다. 출시 첫날 922억원이 모집된 데 이어 둘째 날 잔여 물량까지 소진됐다.
앞서 지난해 12월 선보인 '미래에셋 IMA 1호'는 950억원 모집에 약 4750억원이 몰려 경쟁률 5대 1을 기록했다.
'미래에셋 IMA 2호'는 3년 만기 폐쇄형 구조로, 최소 가입금액은 100만원이며 1인당 투자한도는 100억원이다. 기준수익률은 4%로 설정됐다. 기업대출·회사채 등 금리 수취형 자산을 기반으로 안정적인 수익을 추구하며, 글로벌 혁신기업 및 메자닌 투자 등을 통해 추가 수익 창출을 목표로 운용된다. 미래에셋증권이 원금 지급 책임을 부담하는 구조다.
종합투자계좌(IMA)는 고객 자금을 증권사가 직접 운용하고 성과에 따라 수익을 배분하는 실적배당형 상품으로, 원금은 증권사 신용을 바탕으로 지급 책임을 부담한다.
박남영 미래에셋증권 IMA본부장은 "앞으로도 고객 중심의 다양한 상품을 지속적으로 선보이고, 기업금융 및 모험자본 투자 확대와 글로벌 혁신기업 투자도 활발히 추진하겠다"고 말했다.
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