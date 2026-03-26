큐렉소 인공관절수술로봇 '큐비스-조인트' 美 FDA 승인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 의료로봇 전문기업 큐렉소는 인공관절 수술 로봇 '큐비스-조인트'의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득했다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 지난해 7월 미국 FDA 허가를 신청한 이후 약 9개월 만에 승인을 받으며 세계 최대 의료기기 시장인 미국 진출을 본격화할 수 있게 됐다. 북미 인공관절 수술 시장은 약 144억 달러(약 19조원) 규모로 글로벌 시장의 약 60% 이상을 차지하는 핵심 시장이다.
특히 미국 내 약 1400여개 이상의 병원에서 연간 430만 건 이상의 인공관절 수술이 시행되는 등 안정적인 수요 기반이 형성되어 있어 수술로봇 도입 확대가 빠르게 진행되고 있다.
큐비스-조인트는 환자의 수술 전 영상 데이터를 기반으로 뼈를 정밀하게 절삭해 인공관절을 정확히 삽입할 수 있도록 돕는 전자동 인공관절 수술 로봇이다. 특히 오픈 플랫폼 구조를 기반으로 다양한 임플란트와의 호환이 가능하며 환자 맞춤형 수술 구현을 통해 수술 정확도와 효율성을 동시에 높일 수 있는 것이 특징이다.
큐비스-조인트는 지난 2020년 6월 국내 식약처(MFDS) 인허가를 시작으로 지난해 일본 PMDA 승인, 올해 유럽 의료기기 규정(CE MDR) 인증을 연이어 획득하며 글로벌 주요 시장에서 기술력을 입증해왔다.
현재 큐비스-조인트는 인도, 인도네시아, 대만, 일본, 브라질, 베트남 등 9개국 이상에서 활용되고 있으며 누적 수술 건수는 약 4만 3000건을 기록하는 등 글로벌 시장에서 신뢰성을 축적해온 만큼 미국 대형 기업들이 주도하는 수술로봇 시장에서도 경쟁력을 확보할 것으로 기대된다.
큐렉소 관계자는 "이번 FDA 인증은 세계 최대 의료기기 시장인 미국 진출이라는 점에서 갖는 의미가 크다"며 "그동안 다수의 해외 시장에서 쌓아온 풍부한 레퍼런스와 완전 자동화 기술 경쟁력을 토대로 미국 시장내 실질적인 매출 창출로 이어질 수 있도록 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
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